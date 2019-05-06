Кто больше всех выигрывает от затягивания инаугурации Зеленского

Зеленский осуществил свой первый визит в парламент / Фото: Facebook/Андрей Тетерук

Одни не знают, как можно дольше сохранить власть, другие не знают, как можно быстрее заполучить власть. Встреча новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады закончилась ничем.

Верховная Рада, не имея доверия народа (3-4%) и за полгода до парламентских выборов мечтает, хоть на время, заполучить огромную власть бывшего президента Порошенко, который все пять лет издевался над ними. А новые президент Зеленский, имея мандат народа и убедительную победу на выборах (73%) хочет, как можно быстрее вступить в должность и получить огромное наследство власти, которое было накоплено за эти пять лет бывшим президентом Петром Порошенко. Используемая руководством Верховной Рады стратегия политического саботажа лишь на первый взгляд свидетельствует о силе украинского парламента.

Читайте также"Переворот или импичмент": астролог дал тревожный прогноз по инаугурации ЗеленскогоНа самом деле она малоэффективна, ибо чем дольше народные депутаты будут сопротивляться новой власти и шантажировать Зеленского, тем меньше у них шансов попасть в новый парламент. Тем более, что запас прочности и резерв времени у нынешней Верховной Рады минимальный и все держится на саботаже и блефе. Им нечего предложить украинскому обществу. Поэтому Верховная Рада зря сопротивляется. Чем дольше она саботирует вступление Зеленского в должность, тем больше она злит его нетерпеливый электорат.

А пока от этого мелкого конфликта между старой Верховной Радой и новым президентом Украины о дате инаугурации выигрывает лишь один политик-бывший президент Порошенко, который заинтересован в том, чтобы в Украине как можно дольше продолжался период хаоса и политической неопределенности, позволяющие ему провести эвакуацию и конспирацию своих основных коррупционных структур и лучше подготовиться к парламентскому реваншу.

Парадокс в том, что Порошенко не собирается, в ходе "смены кожи" или ребрендинга своих политических сил, брать с собой в будущее тех, кого он сейчас так легко использует в борьбе с Зеленским. А украинским избирателям и новой президентской администрации нынешние депутаты БПП и НФ тем более не нужны.