"Переворот или импичмент": астролог дал тревожный прогноз по инаугурации Зеленского

Владимира Зеленского к противостоянию с Радой приведет "сатанинский лунный день", считает Влад Росс.
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский может быть свергнут, если инаугурация состоится 19 мая, заявил известный астролог Влад Росс.
"Если датой инаугурации станет 19 мая, Зеленский будет свергнут", - написал Росс в Facebook.
Он также добавил, что Зеленского к противостоянию с парламентом приведет "сатанинский лунный день, полнолуние и оппозиция Солнца с Луной".
"Вторит этому Уран в соединении с Венерой - правителем МС, обозначая переворот власти и импичмент! Луна в шахте без единого сходящегося явного аспекта будет мертворожденной инаугурацией", - добавил Росс.
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Напомним, ранее в команде Зеленского приоткрыли завесу тайны над его инаугурацией.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура выборов президента Украины объявлены 30 апреля.
По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За нынешнего главу государства Петра Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.