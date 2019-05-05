"Переворот или импичмент": астролог дал тревожный прогноз по инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский / Reuters

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский может быть свергнут, если инаугурация состоится 19 мая, заявил известный астролог Влад Росс.

"Если датой инаугурации станет 19 мая, Зеленский будет свергнут", - написал Росс в Facebook.

Он также добавил, что Зеленского к противостоянию с парламентом приведет "сатанинский лунный день, полнолуние и оппозиция Солнца с Луной".

"Вторит этому Уран в соединении с Венерой - правителем МС, обозначая переворот власти и импичмент! Луна в шахте без единого сходящегося явного аспекта будет мертворожденной инаугурацией", - добавил Росс.

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Напомним, ранее в команде Зеленского приоткрыли завесу тайны над его инаугурацией.