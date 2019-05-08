Волкер рассказал, какого уровня делегация из США прибудет на инаугурацию Зеленского

Курт Волкер / Reuters

Спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прибудет американская делегация самого высокого уровня.

"На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав", − заявил он в интервью Русской службе ВВС.

По слова Волкера, на данный момент в Белом доме окончательно не решили, кто конкретно из числа официальных лиц прибудет из США на инаугурацию Владимира Зеленского.

"Пока это не объявлено, но это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей", − подытожил он.

Напомним, ранее Курт Волкер пригрозил Владимиру Зеленскому на случай если тот пойдет на посту президента на уступки России. До этого спецпредставитель Госдепа США призвал Кабмин "освободить от страданий" жителей ОРДЛО.