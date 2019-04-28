Волкер призвал Кабмин "освободить от страданий" жителей ОРДЛО

Курт Волкер / УНИАН

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер призвал украинский Кабинет Министров сделать все возможное, чтобы поддержать жителей временно оккупированных районов Донбасса.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Люди на подконтрольной России части восточной Украины являются украинскими гражданами, и обязанность правительства - сделать все возможное, чтобы поддержать их и освободить от страданий, вызванных российской агрессией", – заявил Волкер.

Напомним, ранее Курт Волкер подтвердил тот факт, что президент США Дональд Трамп лично звонил победившему во втором туре выборов президента Украины Владимиру Зеленскому.