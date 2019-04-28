Волкер призвал Кабмин "освободить от страданий" жителей ОРДЛО

Свою позицию Курт Волкер изложил в сервисе микроблогов Twitter.
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер призвал украинский Кабинет Министров сделать все возможное, чтобы поддержать жителей временно оккупированных районов Донбасса.
Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
"Люди на подконтрольной России части восточной Украины являются украинскими гражданами, и обязанность правительства - сделать все возможное, чтобы поддержать их и освободить от страданий, вызванных российской агрессией", – заявил Волкер.
Напомним, ранее Курт Волкер подтвердил тот факт, что президент США Дональд Трамп лично звонил победившему во втором туре выборов президента Украины Владимиру Зеленскому.