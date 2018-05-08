Курт Волкер объяснил, как Крым будет возвращен Украине

Российская Федерация рано или поздно вернет Украине аннексированный полуостров Крым – так же, как некогда возвратила независимость странам Прибалтики – Литве, Латвии и Эстонии.

Соответствующее мнение высказал специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Они будут говорить одни вещи, мы – другие, но увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось", − цитирует его агентство "Укринформ".

По мнению Волкера, проблема полуострова Крым является достаточно сложной. Однако спецпредставитель Госдепа все равное рассматривает "с большим увлечением" на предшественников относительно политики непризнания аннексии стран Прибалтики.

Волкер также особо отметил, что давление санкций на РФ будет продолжаться – до тех пор, пока она не возвратит полуостров Крым Украине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Курт Волкер оценил шансы Украины на вступление в НАТО.