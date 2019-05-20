"Новый этап": Зеленский запостил в Facebook трогательное фото накануне инаугурации

20 мая 2019, 10:10

Для супруги Зеленского Елены это фото стало первым на новосозданной официальной странице в Instagram.

Владимир Зеленский с женой Еленой / Facebook В.Зеленского

Накануне своей инаугурации в Верховной Раде новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал совместное фото со своей женой Еленой.

Отметим, что снимок в Facebook Зеленского появился буквально за 5 минут до начала церемонии инаугурации.

"Новый этап. Мы готовы", - подписал фото новоизбранный президент.

При этом для супруги Зеленского Елены это фото стало первым на новосозданной официальной странице в Instagram.

Напомним, Зеленский шел пешком на торжественное заседание Верховной Рады, во время которого пройдет инаугурация.

Зеленский шел на инаугурацию в окружении небольшого количества людей.

Инаугурация Владимира Зеленского

Владимир Зеленский, победивший во втором туре выборов президента Украины, пройдет церемонию инаугурации 20 мая.

Такое решение приняла Верховная Рада, в четверг, 16 мая проголосовав за дату инаугурации Зеленского.

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна была состояться не позднее 3 июня, после чего новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

В начале мая Зеленский определился с датой инаугурации — выбрав 19 мая — и написал письмо Парубию. После этого новоизбранный президент опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации.

Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

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Владимир Зеленский
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