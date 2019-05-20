"Новый этап": Зеленский запостил в Facebook трогательное фото накануне инаугурации

Для супруги Зеленского Елены это фото стало первым на новосозданной официальной странице в Instagram.
Накануне своей инаугурации в Верховной Раде новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал совместное фото со своей женой Еленой.
Отметим, что снимок в Facebook Зеленского появился буквально за 5 минут до начала церемонии инаугурации.
"Новый этап. Мы готовы", - подписал фото новоизбранный президент.
При этом для супруги Зеленского Елены это фото стало первым на новосозданной официальной странице в Instagram.
Напомним, Зеленский шел пешком на торжественное заседание Верховной Рады, во время которого пройдет инаугурация.
Зеленский шел на инаугурацию в окружении небольшого количества людей.
Инаугурация Владимира Зеленского
Владимир Зеленский, победивший во втором туре выборов президента Украины, пройдет церемонию инаугурации 20 мая.
Такое решение приняла Верховная Рада, в четверг, 16 мая проголосовав за дату инаугурации Зеленского.
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна была состояться не позднее 3 июня, после чего новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
В начале мая Зеленский определился с датой инаугурации — выбрав 19 мая — и написал письмо Парубию. После этого новоизбранный президент опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации.
Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".