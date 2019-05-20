"Новый этап": Зеленский запостил в Facebook трогательное фото накануне инаугурации

Владимир Зеленский с женой Еленой / Facebook В.Зеленского

Накануне своей инаугурации в Верховной Раде новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал совместное фото со своей женой Еленой.

Отметим, что снимок в Facebook Зеленского появился буквально за 5 минут до начала церемонии инаугурации.

"Новый этап. Мы готовы", - подписал фото новоизбранный президент.

При этом для супруги Зеленского Елены это фото стало первым на новосозданной официальной странице в Instagram.

Напомним, Зеленский шел пешком на торжественное заседание Верховной Рады, во время которого пройдет инаугурация.

Зеленский шел на инаугурацию в окружении небольшого количества людей.