Зеленский шел пешком на инаугурацию, опубликованы фото

Владимир Зеленский отправился пешком на инаугурацию / Reuters

Новоизбранный президент Владимир Зеленский шел пешком на торжественное заседание Верховной Рады, во время которого пройдет инаугурация.

Зеленский шел на инаугурацию в окружении небольшого количества людей.

Триумфатор выборов 2019 отправился в парламент из дома в Мариинском парке, пишет УНН.

Владимир Зеленский отправился пешком на инаугурацию / unn.com.ua

Владимир Зеленский отправился пешком на инаугурацию / unn.com.ua

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019, пока еще действующий президент Петр Порошенко проиграл избирательную гонку своему конкуренту — Владимиру Зеленскому. В Киеве 20 мая пройдет инаугурация Зеленского, ее начало запланировано в 10:00.