"Старый политический ширпотреб с мешками денег": Савченко высказалась о роспуске Рады

Савченко высказалась о роспуске Рады / Униан

Внефракционный депутат Надежда Савченко прокомментировала новость, что Зеленский анонсировал досрочные выборы в Раду, то есть тот распускает Верховную Раду VIII cозыва.

"Не успело прозвучать объявление (о роспуске Рады — ред.), как старый политический ширпотреб с большими мешками денег начал заявлять, что они снова будут лезть в Раду, и снова будут говорить, чтобы вы за них голосовали", — заявила Савченко в видеообращении в Facebook.

Она убеждена, что ни одна из политпартий и политсил, "которые занимали место в Верховной Раде в этот раз и предыдущие 28 лет подряд", не должны оказаться в парламенте снова – по ее словам, им там не место.

Ранее у Вакарчука прокомментировали роспуск Рады. У певца уверены, что настоящие изменения – это выборы по новой системе.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Украине 2019 могут пройти 14 июля.

Как сообщалось, политолог рассказал, можно ли еще помешать Зеленскому с роспуском Рады. Теперь Раде придется доказывать, что коалиция есть или распалась в прошлую пятницу.