У Вакарчука прокомментировали роспуск Рады / KP.UA

В партии Голос Святослава Вакарчука прокомментировали новость, что Зеленский анонсировал досрочные выборы в Раду, то есть тот распускает Верховную Раду VIII cозыва.

"Новый президент заявил о намерении распустить Верховную Раду. А это значит, что уже в июле – выборы. Голос пойдет на выборы, когда бы они не были", – написали в Twitter партии.

При этом у Вакарчука уверены, что настоящие изменения – это выборы по новой системе. А вот перевыборы по старым правилам являются продолжением старой политики.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Украине 2019 могут пройти 14 июля.

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Как сообщалось, Вакарчук высказался о депутатах нынешнего созыва в партии Голос. Музыкант не намерен включать в свою партию экс-нардепов.