"Взойдет на престол": астролог рассказал, кто станет президентом после Зеленского

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук

У певца Святослава Вакарчука остаются хорошие шансы на будущее президентство, заявил известный астролог Влад Росс.

"Тем более, его фамилия переводится как "управитель баранов", "пастух, который пасет своих овец", а имя Святослав - святой дух, святость", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

Он пояснил, что у Вакарчука такая же комбинация планет, как и у Владимира Зеленского, однако если у новоизбранного президента комбинация Луны и Сатурна в царственном льве, то у Вакарчука соединение Луны и Сатурна, как соединение правителя, политика и возможность занять президентское кресло.

Читайте такжеУспеть исправить в мае: астролог дал важный совет трем знакам Зодиака"Украинский престол он может занять чуть позже. Это не означает, что он на 100% будет президентом - для этого нужно смотреть, в каком году будут проходить следующие выборы, насколько они будут благоприятными", - отметил астролог.

При этом вероятность его окончательного ухода его из музыки в политику на уровне 100%, считает он.

"У него благоприятные возможности преодоления барьера на парламентских выборах осенью. Если будут досрочные летом, то шансов мало - к сожалению", добавил Росс.

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