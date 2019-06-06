Порошенко испугался, что Украина может оказаться на коленях перед агрессором

6 июня 2019, 14:21

Экс-президент потребовал от Владимира Зеленского пояснить заявление Кучмы

Петр Порошенко в эфире передачи
/ сайт президента Украины

Бывшйи глава государства Петр Порошенко выразил возмущение потенциальным снятием торговой блокады с самопровозглашенных Луганской и Донецкой "народных республик".

Такое заявление Порошенко сделал на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя предложение другого экс-президента Украины, Леонида Кучмы, о снятии торговой блокады, прозвучавшее в Трехсторонней контактной группе. Инициатива будет обсуждаться на следующем заседании группы.

"Обеспокоенный неожиданной новостью по итогам заседания ТКГ в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения по ОРДЛО", - написал Порошенко.

Он уточнил, что Киев никогда не возражал против восстановления экономических связей, но в строгом соответствии с национальными интересами Украины, при условии установления устойчивого и длительного режима прекращения огня, возвращения захваченных государственных и частных предприятий их украинским владельцам.

"Выходит, украинская сторона стает на колени? Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?", - спросил Порошенко и потребовал от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины.

Напомним, в конце декабря 2016 года группа ветеранов добробатов Айдар и Донбасс объявила о намерении организовать торговую блокаду неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Целью инициаторов блокады было освобождение 137 украинских военных. Руководили "штабом блокады" народные депутаты Украины Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Егор Соболев, а также руководитель штаба Айдара Валентин Лихолит.

25 января условия блокады изменились, и кроме перекрытия поставок товаров участники блокады перекрыли железнодорожный путь между станциями Светланово и Шепилово в Луганской области для того, чтобы остановить поставки угля из "ЛДНР".

Акция подверглась резкой критике со стороны президента Порошенко, который заявил, что блокада дискредитирует государство и назвал ее "циничным пиаром на крови" со стороны "абсолютно безответственных политиканов", в результате которого возникли прямые угрозы энергетической безопасности государства.

Тем не менее, 15 марта 2017 решением СНБО было приостановлены экономические связи с оккупированными территориями. Под запрет попали даже стратегические для Украины товары. На заседании было постановлено, что приостановка торговли будет продолжаться до тех пор, пока так называемые "республики" не вернут все "национализированные" украинские предприятия.

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