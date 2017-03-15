СНБО запретил торговлю с ЛДНР

На экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) было принято решение о прекращении торговли с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщил нардеп Сергей Пашинский, пишет ТСН.

По его словам, под запрет попали даже стратегические товары. Приостановка торговли будет продолжаться до тех пор, пока террористы не вернут все украинские предприятия, которые "национализировали".

В то же время решение не касается тех предприятий, которые находятся под юрисдикцией Украины и платят налоги в бюджет.

Параллельно также будет проводиться изъятие оружия у всех, кто есть на линии соприкосновения.

Относительно санкций против российских банков, то им был запрещен вывод капитала и ряд транзакций. Однако, какие именно, — Пашинский не уточнил.

Напмоним, ранее Президент Украины Петр Порошенко предложил СНБО на время полностью прекратить сообщение с оккупированными территориями.