"Нужна машина времени": Порошенко вскипел из-за Трампа, который обсудил с Путиным Украину

Порошенко недоволен, что Трамп не позвонил в Киев / скриншот

Бывший украинский президент Петр Порошенко увидел тревожный знак в том, что Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Путиным на саммите большой Двадцатки в Японии не позвонил в Киев и не согласовал, о чем он будет говорить.

"Пока я был президентом, никто не осмеливался без Украины говорить об Украине. Наша позиция была такова - ничего об Украине без Украины. А сейчас судьбу Украины обсуждают во всем мире, только без участия Украины. И прежде чем контактировать с РФ, наши европейские и американские партнеры в обязательном порядке координировали со мной. Это святая правда. А потом детально информировали нас, как на данный момент чувствуют себя болячки в голове Путина. А сегодняшняя встреча президентом США и России на саммите большой Двадцатки в Японии – это впервые, когда перед встречей никто так и не позвонил в Киев. Это очень тревожный сигнал. Это опять возвращение в 2013 год", - эмоционально, с надрывом, высказался Порошенко со сцены во время общения с жителями Тернополя в пятницу, 28 июня.

Под видео Порошенко на его странице в Facebook кто-то заметил:

"Какой пассаж... США не согласовали встречу своего преза с российским. Что теперь будет? )".

"Нам потрібна машина часу, щоб повернути Порошенка", - вполне серьёзно сказала Анастасия Беляева.

Напомним, ранее сообщалось, Трамп и Путин пришли к согласию по одному вопросу. Они, в частности, обсудили ситуацию в Украине.

Читайте такжеСтали известны подробности встречи Трампа и Путина в ЯпонииТакже ранее сообщалось, Трамп на встрече с Путиным проигнорировал тему захвата украинских кораблей.

Ранее в США заявляли о том, что пока Россия не освободит захваченные в Керченском проливе украинские суда и 24 моряков, встречи Трампа с Путиным не будет.