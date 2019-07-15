Главные новости 15 июля: единственный способ закончить войну, минский процесс и смертельное ДТП под Киевом

Разумков назвал единственный способ закончить войну / скриншот

В понедельник, 15 июля, у Зеленского назвали единственный способ закончить войну на Донбассе.

Также в партии Зеленского рассказали, что делать с декоммунизацией.

Кроме того, в этот день Роман Безсмертный рассказал о планах на очередной раунд переговоров в ТКГ.

Также стало известно, что Суд вернул Александра Куницкого в избирательный процесс.

Ко всему под Киевом в ужасном ДТП разбилась маршрутка с людьми.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 15 июля.

Как закончить войну

Патрон политической силы президента Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что войну на Донбассе закончить военным путем невозможно.

"На самом деле, любая война заканчивается двумя путями – военным или путем дипломатии, переговоров. Но военным путем закончить эту войну невозможно, потому что на противоположной стороне стоит Россия", - заявил Разумков.

Он уточнил, что закончить вооруженный конфликт на Донбассе можно только путем переговоров с Кремлем.

Что делать с декоммунизацией

Дмитрий Разумков, глава политсилы президента Владимира Зеленского, партия Слуга народа полагает, что вопросы декоммунизации должны украинцами решаться на местных референдумах.

"По поводу декоммунизации. Декоммунизация − процесс, который был начат достаточно давно. И мы с Вами наблюдали переименование городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом. Это решение должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет. Я всегда привожу пример Кропивницкого, который был когда-то Кировоградом и был переименован. Было бы правильнее и корректнее, чтобы этот вопрос решался не на уровне Верховной Рады, не теми людьми которые там вообще ни разу не были, а был решен местными жителями. Это местные референдумы, потому что, к сожалению, местные советы не всегда отражают в полном объеме интересы местных жителей", — сказал Разумков.

Минский процесс

Украинский политик, дипломат, один из авторов Конституции Украины Роман Бессмертный, которого 9 июля Владимир Зеленский вернул переговорщиком в минскую Трехстороннюю контактную группу, рассказал о планах на очередной раунд переговоров.

"На этой неделе ситуация должна проясниться, ведь на 17 июля планируется очередной раунд переговоров. Накануне поездки в Минск должна состояться встреча с президентом Зеленским. Я против процесса ради процесса. Все зависит от позиции президента Зеленского ", - написал Бессмертный на своей странице в Facebook.

Возвращение Куницкого

Шестой апелляционный административный суд Киева на своем заседании аннулировал решение Центральной избирательной комиссии Украины от 11 июля о снятии с выборов кандидата в нардепы от Слуги народа по мажоритарному округу №169 (Харьков) Александра Куницкого.

Суд подчеркнул, что решение ЦИК о снятии Куницкого с выборов в одномандатном избирательном округе №169 в Харькове было противоправным, так как кандидат предоставил свое объяснение о причине отсутствия в Украине в течение 264 дней в 2015 году.

Смертельное ДТП под Киевом

Утром 15 июля, в понедельник, смертельное ДТП произошло под Киевом на 34 километре Житомирской трассы. Не поделили дорогу маршрутка Volkswagen LT, которая везла людей из Львова в Киев, и Ford Mondeo, который ехал в попутном направлении.

В результате столкновения два человека погибли и 18 пострадали. В результате аварии водитель и женщина-пассажир Ford скончались на месте. Пассажиры маршрутки и ее водитель оказались в больнице с различными травмами.

По информации, ДТП случилось около 05:40 вблизи населенного пункта Гуровщина. Внезапно автомобили столкнулись, маршрутка снесла отбойник.