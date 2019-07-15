"Грановскому пи*дец": Суд вернул Куницкого в избирательный процесс

Суд вернул Куницкого в парламентскую гонку / facebook.com/zpsanek

14 июля, в воскресенье, Шестой апелляционный административный суд Киева на своем заседании аннулировал решение Центральной избирательной комиссии Украины от 11 июля о снятии с выборов кандидата в нардепы от Слуги народа по мажоритарному округу №169 (Харьков) Александра Куницкого.

Отметим, в основе решения ЦИК были данные от Государственной пограничной службы Украины, что в течение последних пяти перед днем внеочередных выборов 21 июля Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года).

При этом ЦИК проигнорировала доводы Куницкого, что он отсутствовал в Украине в связи с пребыванием в служебных командировках, касающихся выполнения редакционных заданий 1+1 Продакшн, и его общественной деятельностью. В ЦИК отметили, что кандидат в депутаты Куницкий не предоставил необходимых доказательств.

Читайте такжеСкандал с двойным гражданством: кандидат от Слуги народа Куницкий сделал важное заявлениеТак вот, Шестой апелляционный административный суд подчеркнул, что решение ЦИК о снятии Куницкого с выборов в одномандатном избирательном округе №169 в Харькове было противоправным, так как кандидат предоставил свое объяснение о причине отсутствия в Украине в течение 264 дней в 2015 году.

Видеотрансляцию из зала суда вел Куницкий на своей странице в социальной сети, при этом он подписал видео так: "12-й час рассмотрения моего ходотайства. Судебное решение на незаконное постановление ЦИК о снятии меня с парламентской гонки".

Добавим, что ранее в Facebook Куницкий заявил, что его устранили с выборов после ходатайства кандидата по этому же округу в Харькове Александра Грановского, который является соратником экс-президента Петра Порошенко и ранее состоял в БПП.

К слову, в комментариях под видео о возврате Куницкого в избирательный процесс украинцы советуют Грановскому сушить сухари.

"Грановский банкета не будет !!!суши сухари!!!", - высказался Андрей Климов.

"Грановский тоже трансляцию смотрит)) Сучонок", - отметил Дмитрий Попов.

"Грановскому ПИЗДЕЦ !!!!!", - убежден Александр Бояринов.

Напомним, ранее Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, подтвердил свое израильское гражданство.

Также ранее кандидат в народные депутаты на досрочных выборах в Раду от Слуги народа Алекандр Куницкий попал в базу сайта Миротворец.