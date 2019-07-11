В Харькове ЦИК сняла с выборов конкурирующего с Грановским кандидата от Слуги народа

Кандидат утверждает, что его сняли с выборов по инициативе Порошенко / Фото: Facebook/Александр Куницкий

Центральная избирательная комиссия 11 июля аннулировала регистрацию кандидата депутаты от партии Слуга народа Александра Куницкого, который баллотировался по округу в Харькове.

Как сообщает Интерфакс-Украина, причина отказа – отсутствие кандидата в Украине в последние пять лет.

Жалобу в ЦИК подал кандидат в депутаты Олег Петриченко.

"По информации о пересечении государственной границы Украины, предоставленной Государственной пограничной службой Украины письмом от 26 июня 2019 года, в течение последних пяти перед днем внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года)", — сказано в сообщении.

Куницкий утверждал, что отсутствовал в Украине в связи со служебными командировками 1+1 Продакшн и общественной деятельностью от имени Всеукраинского студенческого братства Элита нации. Однако ЦИК эти доводы не приняла к сведению.

В Facebook Куницкий заявил, что его устранили с выборов после ходатайства кандидата по этому же округу в Харькове Александра Грановского, который является соратником экс-президента Петра Порошенко и ранее состоял в БПП.

"9 "замотивированных" Грановским членов ЦИК проголосовали против меня! 7 членов ЦИК были против моего снятия. Это как раз и есть четкий сигнал политического давления! Ни один не воздержался!" — написал он.

Куницкий заявил, что в ЦИК позвонил лично Порошенко и потребовал, чтобы кандидата от Слуги народа устранили под любым предлогом.

/ Фото: Facebook/Александр Куницкий

Напомним, ранее Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, подтвердил свое израильское гражданство.