В Слуге народа рассказали, предлагали ли партии делать коалицию в Раду

Дмитрий Разумков / УНИАН

Партия Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) на данный момент не получала абсолютно никаких предложений по поводу формирования коалиции в новой Верховной Раде.

С таким заявлением выступил лидер политсилы Дмитрий Разумков на брифинге после заседания подготовительной группы в среду, 14 августа.

Кроме того, он ответил на вопрос - начнется ли в IX созыве Верховной Рады коалиция либо останется монобольшинство политсилы.

"Официальных предложений от наших коллег по парламенту относительно коалиции и ее создания политической партии "Слуга народа" пока еще не поступало", - сказал он.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков рассказал, кто от Слуги народа пойдет работать в Кабмин, а также поведал, кто в новой Раде займется проблемой войны на Донбассе.

