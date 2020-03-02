"Будет весело, держитесь": Богдан похвастался новой работой

Андрей Богдан решил вновь заняться адвокатской деятельностью / president.gov.ua

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан, который сразу после своего увольнения полетел отдыхать на Сейшелы, заявил о возобновлении адвокатской деятельности.

"Всем привет))) Возобновил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!!!!", — написал он в понедельник на своей странице в Facebook.

Отметим, согласно с информацией, которая содержится в Едином реестре адвокатов Украины, право на занятие адвокатской деятельностью Богданом, было остановлено с 22 мая 2019 года на основании его заявления. А восстановлено уже с 25 февраля 2020 года в соответствии с законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость от Богдана - одна начали его поздравлять "с возвращением в адвокаты", а другие припомнили отдых на Сейшелах и упрекнули за "рекламную компанию".

Отставка Богдана

Как ранее писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля уволил с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.

Также отметим, по мнению политолога Владимир Фесенко главная проблема Андрея Богдана на посту главы Офиса президента Владимира Зеленского заключалась в том, что он потерял монополию на главу государства.

В первые месяцы президентства Зеленского Богдан контролировал доступ к украинскому лидеру и был самым приближенным к нему человеком, рассказал политолог.

"Обмен пленными в сентябре с Россией, затем активные переговоры и с россиянами, и с западными партнерами в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия – Ред.), выход на парижскую встречу "нормандского формата". …второй обмен в конце года уже по ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – Ред.)", – отметил Фесенко.