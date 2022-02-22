Байден пообщался с Зеленским, Шольцем и Макроном - о чем шла речь

Джо Байден пообщался с лидерами трех стран / Reuters

Президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с лидерами трех стран - с президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном, а также с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден в беседе Зеленским подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также решительно осудил решение президента России Владимира Путина о признании "ЛДНР". Он проинформировал Зеленского об ответных мерах Соединенных Штатов, включая наш план по введению санкций.

В то же время Байден подчеркнул, что США быстро и решительно отреагируют на дальнейшую агрессию России против Украины, действуя в тесном контакте со своими союзниками и партнерами.

При этом американский лидер с Макроном и Олафом обсудил продолжающуюся эскалацию конфликта России против Украины. Лидеры трех стран решительно осудили решение Путина признать "ЛДНР".

Реклама

Также они обговорили, как США, Франция и Германия будут продолжать координировать свои действия по следующим шагам.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

Путин заявил, что "считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками".

Также Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.

Читайте также: