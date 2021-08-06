Бывший посол рассказал, что нужно сделать до встречи Зеленского и Байдена

Чалый рассказал о встрече Зеленского с Байденом / УНИАН

До визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон нужно заключить двустороннее базовое оборонное соглашение между нашей страной и США, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает Укринформ.

Он напомнил, что США имеют подобные соглашения с Японией, Южной Кореей и Израилем. В частности, Чалый указал, что договор с Японией предусматривает в том числе и задействование вооруженных сил США для защиты союзника.

"Мы реалисты и говорим сейчас о том, чтобы фиксировать не вот такое привлечения американских войск, а, возможно, все остальные элементы, которые предоставили бы возможность осуществить качественные изменения в нашем двустороннем сотрудничестве в сфере обороны", - сказал он.

Чалый указал, что в настоящее время Украина разрабатывает три документа об усилении сотрудничества с США, среди которых есть и договор в сфере обороны. Однако, по его словам, это не тот документ, о котором он говорит.

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Без базового оборонного договора, продолжил Чалый, даже статус основного союзника США вне НАТО будет являться для Украины лишь политическим сигналом.

Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне - о чем ранее писал Главред:

Белый дом 21 июля, в день сделки с Германией по Северному потоку-2, официально объявил о приглашении Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с Джо Байденом на 30 августа.

Бывший министр иностранных дел, украинский дипломат Константин Грищенко заявлял, что в администрации Байдена сознательно затягивали визит Зеленского в Вашингтон. Это связано с тем, что Киев требует от Белого дома четкого ответа по ПДЧ в НАТО и ситуации с СП-2. По этим вопросам Украину поддерживает Конгресс. По его мнению, задача Белого дома заключалась в том, чтобы Зеленскому в ходе своей американской поездки не удалось пообщаться с представителями парламента.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Киев знает о противостоянии администрации Байдена и Конгресса по Северному потоку-2. Украинская сторона не намерена вносить раздор и настроена на конструктивные переговоры. При этом встреча Зеленского с представителями парламента США все-таки может состояться.