Данилов отреагировал на жесткие обыски на "заправках Медведчука"

Секретарь СНБО прокомментировал сегодняшние обыски на объектах сети АЗС, которая якобы связана с народным депутатом Виктором Медведчуком.
В Совете национальной безопасности и обороны отреагировали на сегодняшние обыски, которые состоялись на объектах сети АЗС Glusco - ее связывают с нардепом Виктором Медведчуком, который недавно попал под санкции.
Журналисты во время брифинга спросили секретаря СНБО Алексея Данилова, являются ли сегодняшние обыски продолжением после введения санкций СНБО против Медведчука.
"Когда мы с вами встречались в начале февраля, я вам сказал, что вас будет ждать очень много интересных вещей по наведению порядка в нашей стране. Если кто-то что-то украл, если кто-то ведет себя в отношении государства не так, как определено законодательством, он будет иметь то, о чем вы сейчас говорите", - ответил секретарь СНБО.
Санкции против Медведчука:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.
- 11 марта Служба безопасности Украины проводила масштабные обыски на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с кумом президента России Виктором Медведчуком.
Автор: Екатерина Трохимчук