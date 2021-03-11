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Данилов отреагировал на жесткие обыски на "заправках Медведчука"

11 марта 2021, 20:40
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Секретарь СНБО прокомментировал сегодняшние обыски на объектах сети АЗС, которая якобы связана с народным депутатом Виктором Медведчуком.

Данилов
Данилов прокомментировал обыски на АЗС / УНИАН

В Совете национальной безопасности и обороны отреагировали на сегодняшние обыски, которые состоялись на объектах сети АЗС Glusco - ее связывают с нардепом Виктором Медведчуком, который недавно попал под санкции.

Журналисты во время брифинга спросили секретаря СНБО Алексея Данилова, являются ли сегодняшние обыски продолжением после введения санкций СНБО против Медведчука.

"Когда мы с вами встречались в начале февраля, я вам сказал, что вас будет ждать очень много интересных вещей по наведению порядка в нашей стране. Если кто-то что-то украл, если кто-то ведет себя в отношении государства не так, как определено законодательством, он будет иметь то, о чем вы сейчас говорите", - ответил секретарь СНБО.

Санкции против Медведчука:

  • 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
  • Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.
  • 11 марта Служба безопасности Украины проводила масштабные обыски на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с кумом президента России Виктором Медведчуком.
СНБО Виктор Медведчук новости Украины Алексей Данилов
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