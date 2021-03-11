Данилов отреагировал на жесткие обыски на "заправках Медведчука"

Данилов прокомментировал обыски на АЗС / УНИАН

В Совете национальной безопасности и обороны отреагировали на сегодняшние обыски, которые состоялись на объектах сети АЗС Glusco - ее связывают с нардепом Виктором Медведчуком, который недавно попал под санкции.

Журналисты во время брифинга спросили секретаря СНБО Алексея Данилова, являются ли сегодняшние обыски продолжением после введения санкций СНБО против Медведчука.

"Когда мы с вами встречались в начале февраля, я вам сказал, что вас будет ждать очень много интересных вещей по наведению порядка в нашей стране. Если кто-то что-то украл, если кто-то ведет себя в отношении государства не так, как определено законодательством, он будет иметь то, о чем вы сейчас говорите", - ответил секретарь СНБО.

Санкции против Медведчука: