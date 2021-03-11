СБУ нагрянула с жесткими обысками в офисы сети "заправок Медведчука"

Виктор Медведчук / УНИАН

Служба безопасности Украины проводит масштабные обыски на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с кумом президента России Виктором Медведчуком.

Как говорится в сообщении портала Enkorr.ua, операция проводится совместно с силами Государственной налоговой службы.

Как рассказали сотрудники в центральном офисе компании Glusco, обыски проводятся на многих объектах компании.

"У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение", – сообщил собеседник, попросивший не называть его имени.

По его словам, идет изъятие документации, компьютеров.

"Кое–где доходит до рукопашной", – рассказал он.

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Отметим, ранее в расследовании программы Гроші шла речь о том, что Медведчук строит нефтяную империю под брендом Glusco, где на заправках торгуют топливом из РФ и "ЛДНР".

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