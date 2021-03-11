СБУ нагрянула с жесткими обысками в офисы сети "заправок Медведчука"

Кое–где доходит до рукопашной, рассказал источник в офисе компании Glusco.
Служба безопасности Украины проводит масштабные обыски на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с кумом президента России Виктором Медведчуком.
Как говорится в сообщении портала Enkorr.ua, операция проводится совместно с силами Государственной налоговой службы.
Как рассказали сотрудники в центральном офисе компании Glusco, обыски проводятся на многих объектах компании.
"У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение", – сообщил собеседник, попросивший не называть его имени.
По его словам, идет изъятие документации, компьютеров.
"Кое–где доходит до рукопашной", – рассказал он.
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Отметим, ранее в расследовании программы Гроші шла речь о том, что Медведчук строит нефтяную империю под брендом Glusco, где на заправках торгуют топливом из РФ и "ЛДНР".
Санкции Украины:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.