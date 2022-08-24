Если бы Украина с 2019 года не готовилась к войне, танки РФ пришли бы в Восточную Европу – Данилов

Украина готовилась к войне, но не ожидала нападения со стороны Беларуси - Данилов / Коллаж Генштаб ВСУ, УНИАН

Украина вела подготовку к отражению полномасштабного военного вторжения РФ с декабря 2019 года. Украинцев не предупреждали, чтобы не спровоцировать панику. Если бы Киев не готовился к большой войне, российские танки могли бы сегодня оказаться в Варшаве, Праге Таллинне и Вильнюсе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza он рассказал о том, что считает правильным решение не сообщать украинцам о готовящемся полномасштабном военном вторжении России в Украину. Киев объясняет свои действия намерением не спровоцировать панические настроения.

По его словам, власти понимали неизбежность нападения России. Неожиданным стало нападение с нескольких направлений.

"Для нас это не было неожиданностью. Мы знали, что рано или поздно это произойдет. Но мы не ожидали, что россияне будут атаковать одновременно со всех сторон. Нападение Беларуси стало для нас большим испытанием, хотя мы тоже готовились к такому сценарию", - отметил секретарь СНБО.

Чиновник сказал, что Россия рассчитывала на отъезд Зеленского. На президента также оказывали давление и на Западе. Однако гарант решил остаться в Киеве.

"Россия рассчитывала на то, что наш президент уедет из Украины. На него оказывают давление и наши западные партнеры. Однако президент Владимир Зеленский решил остаться в Киеве. Это было возможно, потому что ему заранее были созданы безопасные условия для работы в такой ситуации", - говорит Данилов.

Украинский чиновник заверил, что Киев готовился к противодействию полномасштабному военному вторжению России еще с декабря 2019 года. Благодаря такой подготовке государству удалось выстоять.

"Мы фактически готовились к войне с декабря 2019 года, и все утверждения о том, что мы ею не занимались, абсолютно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне, сегодня русские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллинне и Вильнюсе. Благодаря тому, что мы сдерживали этот натиск, благодаря тому, что мы уничтожали их здесь десятками или сотнями, сегодня Европа живет немного другой жизнью", - считает Данилов.

Кроме того, он утверждает, что власти поступили правильно, когда не предупредили украинцев о вторжении РФ и опровергали подготовку Москвы к реализации таких планов. С точки зрения секретаря СНБО, по-другому поступить было нельзя.

"Я убежден, что это было правильное решение. Судить приходится по результатам, а увидеть их можно только спустя какое-то время. Сегодня, после полугода войны, мы видим, что сценарий выбран правильный. Мы не допустили внутренней дестабилизации, на которую надеялся Путин. Трудно представить себе последствия, если мы скажем населению: "Завтра вас убьют". Так мы потеряем государство. И тогда планы Путина осуществятся", - добавил Алексей Данилов и подчеркнул, что подготовка общества все-таки была, что отразилось на росте патриотизма среди украинцев в середине февраля.

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Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не собирается идти на какие-либо уступки России по территориям. По словам чиновника, Киев не хочет, чтобы война была перенесена на будущее. Поэтому украинское государство будет восстанавливать свою территорию в границах 1991 года.

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что в скором времени на фронте могут произойти "очень острые события". Оккупанты пока не готовы вывести свои войска с территории Украины, но ВСУ настроены на освобождение всех захваченных россиянами земель. Обострение может произойти и ко Дню Независимости.

Президент Владимир Зеленский допустил дальнейшие переговоры Украины с Россией. Но для этого Москва должна выполнить ключевое условие Киева – вывести свои войска с оккупированных украинских территорий.

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