УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Если бы Украина с 2019 года не готовилась к войне, танки РФ пришли бы в Восточную Европу – Данилов

24 августа 2022, 16:40

Власти заранее не предупредили украинцев о подготовке России к полномасштабному военному вторжению в Украину, чтобы не было паники, сказал Алексей Данилов.

Данилов ВСУ
Украина готовилась к войне, но не ожидала нападения со стороны Беларуси - Данилов / Коллаж Генштаб ВСУ, УНИАН

Украина вела подготовку к отражению полномасштабного военного вторжения РФ с декабря 2019 года. Украинцев не предупреждали, чтобы не спровоцировать панику. Если бы Киев не готовился к большой войне, российские танки могли бы сегодня оказаться в Варшаве, Праге Таллинне и Вильнюсе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza он рассказал о том, что считает правильным решение не сообщать украинцам о готовящемся полномасштабном военном вторжении России в Украину. Киев объясняет свои действия намерением не спровоцировать панические настроения.

По его словам, власти понимали неизбежность нападения России. Неожиданным стало нападение с нескольких направлений.

"Для нас это не было неожиданностью. Мы знали, что рано или поздно это произойдет. Но мы не ожидали, что россияне будут атаковать одновременно со всех сторон. Нападение Беларуси стало для нас большим испытанием, хотя мы тоже готовились к такому сценарию", - отметил секретарь СНБО.

Чиновник сказал, что Россия рассчитывала на отъезд Зеленского. На президента также оказывали давление и на Западе. Однако гарант решил остаться в Киеве.

"Россия рассчитывала на то, что наш президент уедет из Украины. На него оказывают давление и наши западные партнеры. Однако президент Владимир Зеленский решил остаться в Киеве. Это было возможно, потому что ему заранее были созданы безопасные условия для работы в такой ситуации", - говорит Данилов.

Украинский чиновник заверил, что Киев готовился к противодействию полномасштабному военному вторжению России еще с декабря 2019 года. Благодаря такой подготовке государству удалось выстоять.

"Мы фактически готовились к войне с декабря 2019 года, и все утверждения о том, что мы ею не занимались, абсолютно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне, сегодня русские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллинне и Вильнюсе. Благодаря тому, что мы сдерживали этот натиск, благодаря тому, что мы уничтожали их здесь десятками или сотнями, сегодня Европа живет немного другой жизнью", - считает Данилов.

Кроме того, он утверждает, что власти поступили правильно, когда не предупредили украинцев о вторжении РФ и опровергали подготовку Москвы к реализации таких планов. С точки зрения секретаря СНБО, по-другому поступить было нельзя.

"Я убежден, что это было правильное решение. Судить приходится по результатам, а увидеть их можно только спустя какое-то время. Сегодня, после полугода войны, мы видим, что сценарий выбран правильный. Мы не допустили внутренней дестабилизации, на которую надеялся Путин. Трудно представить себе последствия, если мы скажем населению: "Завтра вас убьют". Так мы потеряем государство. И тогда планы Путина осуществятся", - добавил Алексей Данилов и подчеркнул, что подготовка общества все-таки была, что отразилось на росте патриотизма среди украинцев в середине февраля.

Смотрите видео Главред - Жданов подвел итог полугодия войны

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не собирается идти на какие-либо уступки России по территориям. По словам чиновника, Киев не хочет, чтобы война была перенесена на будущее. Поэтому украинское государство будет восстанавливать свою территорию в границах 1991 года.

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что в скором времени на фронте могут произойти "очень острые события". Оккупанты пока не готовы вывести свои войска с территории Украины, но ВСУ настроены на освобождение всех захваченных россиянами земель. Обострение может произойти и ко Дню Независимости.

Президент Владимир Зеленский допустил дальнейшие переговоры Украины с Россией. Но для этого Москва должна выполнить ключевое условие Киева – вывести свои войска с оккупированных украинских территорий.

Другие новости:

СНБО Алексей Данилов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:51

Джонсон тайно приехал в Киев на День Независимости с большим сюрпризом для Украины: подробности

16:44

В разведке рассказали о возможности вторжения Беларуси в УкраинуВидео

16:41

Яблочко от яблоньки: сын путиниста Сигала собрался на русские хлеба вслед за отцом

16:40

Если бы Украина с 2019 года не готовилась к войне, танки РФ пришли бы в Восточную Европу – ДаниловВидео

16:36

Поздравления Лукашенко с Днем Независимости: о чем подает сигналы белорусский вождьмнение

Реклама
16:34

Потери РФ превысили уже 80 тыс. оккупантов - Минобороны Британии

16:09

Денис Казанский. На российском ТВ мечтают стереть украинские городаВидеоблоги

16:08

Патриотизм в трусах: Слава Каминская в откровенном бикини поздравила ВСУ с Днем Независимости

15:56

"Ноги тряслись из страха": в Сеть выложили видео с интервью Кузьмы Скрябина о Дне Независимости

15:41

Президент Латвии призвал изолировать от общества русскоговорящихВидео

15:39

"Все началось": стало известно, как Зеленский узнал о полномасштабном вторжении - WPВидео

15:25

В Украине растет негативное отношение к россиянам и белорусам – опросВидео

15:18

Кристину Орбакайте обвиняют в издевательстве над 10-летней внучкой Пугачевой

15:13

Приметы на 25 августа: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

15:12

Младший сержант с позывным "Гаечка" : невероятная история девушки-боевого медика

15:12

Таганрог и Краснодарский край будут Украиной: эксперт назвал условие

14:55

Важное оружие для ВСУ: Байден объявил о новом и самом большом пакете военной помощи УкраинеВидео

14:35

"Он все положил на одну карту": Путин не остановится в войне, он просто хочет передохнуть - ДаниловВидео

14:24

Обалденный томатный сок на зиму: 3 превосходно вкусных и простых рецептаВидео

14:17

Абсолютное большинство украинцев за Независимость: 10 лет назад ее поддержали бы лишь 62% - опросВидео

Реклама
14:15

"Довга доба": в День Независимости Алан Бадоев представил саундтрек к будущей документалкеВидео

14:14

Ярош вышел из моды: в России при обысках у экс-мэра Екатеринбурга нашли "визитку Смешко"

13:48

24 февраля Кремль звонил в Киев и требовал сдаться: Ермак выругался и положил трубку - WPВидео

13:46

Виктор Ющенко в пятый раз стал дедом

13:40

"Придется идти на Москву": Касьянов рассказал, при каких условиях ВСУ закончат войнуВидео

13:37

Украина получит "карманные дроны" для разведки Black Hornet на $9 млн: чем они уникальны

13:31

Украина на День Независимости получит от США грант в 3 млрд долларов – МинфинВидео

13:16

РФ атаковала ракетами Миргород: произошел групповой удар по военной инфраструктуре

13:15

"Чуть не доходило до драки": Арахамия рассказал о поведении делегации России на переговорахВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 25 августа 2022: Тельцам – деньги, Девам – неприятности, Скорпионам – исполнение желанияВидео

12:50

"Устраивает публичную клоунаду": у Зеленского отреагировали на поздравление ЛукашенкоВидео

12:44

Настя Каменских показала, что носит у сердца и в сердце

12:35

"РФ специально тормозит наступление": Шойгу зашкварился лживым заявлением в День Независимости УкраиныВидео

12:25

Полгода полномасштабной войны: почему Путин уже ее проигралмнение

12:23

Крым празднует День Независимости Украины: патриоты "украсили" улицы Севастополя

12:09

"С Днем Независимости, Украина": как украинские звезды поздравили свою страну

11:56

Как сейчас выглядит прикованная к постели болезнью Альцгеймера "Миледи" Маргарита Терехова

11:40

Армия Украины в День независимости сокрушила вражеский вертолет Ка-52 стоимостью 16$ млнВидео

11:34

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

11:19

Построение пошло не по плану: бойцы ВСУ одним выстрелом "положили" 10 сержантов и одного офицера РФ

Реклама
10:45

Привлечет богатство: как нужно правильно носить 1 доллар в кошельке

10:41

Крым – основа любой сделки между Украиной и РФ: у Эрдогана призвали вернуть полуостров КиевуВидео

10:40

На Запорожье ликвидировали гауляйтера Ивана Сушко

10:31

"Поднимем руки только в день победы": Зеленский в День Независимости сделал заявление об окончании войныВидео

09:56

Пожелал "мирного неба": Лукашенко лицемерно поздравил Украину с Днем Независимости

09:50

РФ не смогла захватить Украину, свергнуть Зеленского и ждет большой атаки ВСУ – разведка БританииВидео

09:35

"Беременна?": 47-летняя Могилевская принимает поздравленияВидео

09:20

Обстрел штаба Пушилина – прикрытие: РФ хочет ударить по правительственным зданиям Украины 24 августа – ISWВидео

09:06

Бурятов хоронят за свой счет: самолеты РФ не выдерживают нагрузку рейсами с "двухсотыми"Видео

09:03

Империя не верила в Украину, но выяснилось, что в Украину верят ее собственные гражданемнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять