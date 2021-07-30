Границы Украины – в полное боевое соответствие: в СНБО назвали новый приказ Зеленского

Зеленский поручил выполнить приказ по границам уже в ближайшее время / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с поручением о приведении в боевое соответствие всех государственных границ. Мотивы такого решение украинского гаранта на данный момент не уточняются.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе итогового брифинга в пятницу, 30 июля, президент поставил задачу выполнить данное поручение уже в ближайшее время.

Читайте такжеЗапрет протестов, минус камеры и телефоны: Зеленский сделал заявление по закону о нацсопротивлении"Есть задача, которую поставил президент - в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы", - сказал Данилов.

Также он подчеркнул, что в ходе заседания СНБО с докладом по вопросам выработки государственной политики в сфере защиты государственной границы Украины с докладом выступал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Заседание СНБО на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля провел выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось в городе Краматорск, Донецкой области.

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На СНБО было принято решение о введении санкций против трех физических лиц – Александра Арста, Валерия Фальковского и Александра Студинца – по обвинению в контрабанде. Под ограничения также попала деятельность 24 компаний, связанных с ними.

На заседании Совета нацбезопасности также была принята Стратегия внешней политики Украины, которая предусматривает интеграцию государства в Евросоюз и НАТО, а также противодействие агрессии России.

В рамках заседания СНБО также рассмотрели проблемы, связанные с повышением тарифов в Украине. Президент Зеленский выступил против роста тарифов на электроэнергию для наиболее уязвимых слоев населения.