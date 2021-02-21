Кива резко высказался о санкциях против Медведчука и Марченко

Народный избранник пояснил, почему глава государства решился на введение санкций против трех телеканалов и нардепа Медведчука.
Нардеп Илья Кива резко отреагировал на введение санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK, а также председателя политсовета партии Оппозиционная платформа ‒ За жизнь Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. По его словам, "никакой пользы для Украины не принесет".
"Если бы эти санкции изменили жизнь в нашей стране к лучшему: вакцина появилась бесплатная, которой могли бы прививать и спасать украинцев от пандемии, если бы конфликт на Донбассе остановился, если бы тарифы для населения упали – тогда, может быть, это было бы объяснимо. А так, санкции вводит трус", – заявил парламентарий во время прямого включения на совместном вещании каналов, которые попали под санкции.
Кива объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский решился на введение санкций.
"Он дорвался до власти и сегодня всеми силами пытается эту власть удержать в своих руках. Поэтому и нападает на оппозицию, но все эти нападки лишь укрепляют нас и заставляют сплотиться вокруг нашего лидера Виктора Владимировича Медведчука", – был категоричен Илья Кива.
Нардеп напомнил, что ОПЗЖ пользуется поддержкой трети населения Украины.
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"Наши рейтинги будут расти и дальше, мы станем еще более принципиальной политсилой. Вся эта чехарда и беззаконие еще более нас мотивируют к борьбе, которую мы ведем против преступного режима Зеленского. Они должны четко для себя понимать – когда мы придем к власти, то жестко накажем тех, кто был причастен к этому беспределу. Подумайте, что будет с вами, когда мы начнем восстанавливать справедливость, карая вас по украинским законам", – предупредил действующую власть Илья Кива.
Санкции Украины:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
- Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
- Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
- Кроме того, указ Зеленского распространяется на китайского инвестора предприятия Мотор Сич.