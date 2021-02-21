Кива резко высказался о санкциях против Медведчука и Марченко

Кива отреагировал на введение санкций / УНИАН

Нардеп Илья Кива резко отреагировал на введение санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK, а также председателя политсовета партии Оппозиционная платформа ‒ За жизнь Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. По его словам, "никакой пользы для Украины не принесет".

"Если бы эти санкции изменили жизнь в нашей стране к лучшему: вакцина появилась бесплатная, которой могли бы прививать и спасать украинцев от пандемии, если бы конфликт на Донбассе остановился, если бы тарифы для населения упали – тогда, может быть, это было бы объяснимо. А так, санкции вводит трус", – заявил парламентарий во время прямого включения на совместном вещании каналов, которые попали под санкции.

Кива объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский решился на введение санкций.

"Он дорвался до власти и сегодня всеми силами пытается эту власть удержать в своих руках. Поэтому и нападает на оппозицию, но все эти нападки лишь укрепляют нас и заставляют сплотиться вокруг нашего лидера Виктора Владимировича Медведчука", – был категоричен Илья Кива.

Нардеп напомнил, что ОПЗЖ пользуется поддержкой трети населения Украины.

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"Наши рейтинги будут расти и дальше, мы станем еще более принципиальной политсилой. Вся эта чехарда и беззаконие еще более нас мотивируют к борьбе, которую мы ведем против преступного режима Зеленского. Они должны четко для себя понимать – когда мы придем к власти, то жестко накажем тех, кто был причастен к этому беспределу. Подумайте, что будет с вами, когда мы начнем восстанавливать справедливость, карая вас по украинским законам", – предупредил действующую власть Илья Кива.

Санкции Украины: