В Слуге народа оценили санкции против кума Путина и не исключили "посадки" нардепов

В Украине ввели санкции против Виктора Медведчука / УНИАН

Народный депутат от фракции Слуга народа Марина Бардина оценила ситуацию вокруг введения санкций СНБО, одобренных президентом Владимиром Зеленским.

В эфире канала Украина 24 она подчеркнула, что санкции - это лишь один из инструментов. По ее словам, мяч на стороне антикоррупционных органов, которые должны вести расследование по коррупционным злоупотреблениям теми или иными должностными лицами.

"ВАКС должен вынести соответствующие приговоры. Показать достаток, где и в каких местах это было украдено, СНБО может, но в такой ограниченной версии по введению санкций, по ограничению экономической деятельности этих лиц", — сказала она.

"Слуга народа" обратила внимание на то, что ответственность за подобные нарушения предусмотрена антикоррупционным законодательством. При этом она не исключила привлечение, в том числе нардепов, к уголовной ответственности.

"Поэтому мне хотелось бы, чтобы эти санкции подтолкнули, во-первых, к антикоррупционной политике, к тем посадкам, которые Зеленский и команда обещали в предвыборный период, а во-вторых, к реформе судебной системы, том что это также важный вопрос, который возникнет во время всех судебных разбирательств", — сказала она.

Читайте такжеСБУ хотело снизить удар санкциями по Медведчуку - СМИ

Санкции Украины: