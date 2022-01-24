Красные линии для Путина и россияне против войны: политик объяснил, почему атаки на Украину не будет

Люди в России не поддерживают войну против Украины – российский оппозиционер / УНИАН

Россия не начнет полномасштабную войну против Украины. Социология показывает, что россияне, которые хорошо относятся к украинцам, не поддержат такие действия. Российский президент Владимир Путин в результате подобного шага может потерять популярность, а страна понести человеческие потери. Путин уже добился своей цели, так как показал миру, что является политиком, который способен пересекать красные линии. Об этом заявил российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что не верит в полномасштабный российско-украинский конфликт из-за внутриполитической ситуации в самой России и отношения одного народа к другому.

"Самая ключевая причина – внутриполитическая российская. Во-первых, социология показывает, что россияне не поддерживают эту войну. Т.е. общественное мнение в данном случае категорически против войны – люди боятся войны и самое главное – хорошо относятся к Украине", - отметил Гудков.

По его словам, пропаганда в России не работает – никто не поймет агрессивных действий Москвы против Украины. Путин может потерять свой рейтинг, а страна понести человеческие потери.

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"Никто не поймет, почему Путин нападает на Украину. Внешняя политика Путина – это всегда продолжение внутренней. Эта война, если состоится, отнимет все, что он набрал. Он потеряет популярность в стране и это на самом деле чревато потерей власти – я уже не говорю про человеческие потери, потому что никакой легкой войны не будет", - считает политик.Читайте такжеБольшая война России и Украины и провокации со стороны Москвы: Илларионов назвал сценарий

Также он добавил, что Путин уже достиг своей цели, поскольку продемонстрировал свой способность переходить красную черту.

"Обратите внимание, что Путин возглавляет топ мировых новостей... Весь мир обсуждает – нападет ли Россия или нет. Т.е. Путин доказал всем, что он – тот самый политик, который может перейти любые красные линии", - подчеркнул Дмитрий Гудков.

Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме со ссылкой на сообщение разведки заявили, что Россия может готовить провокацию на Донбассе, связанную с нападением на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом", чтобы использовать это как повод для полномасштабного военного вторжения в Украину.

Журналисты CNN со ссылкой на Минобороны Украины сообщили о более 127 000 войск России у границ Украины. В украинском военном ведомстве не исключают, что россияне могут нанести ракетные удары по стратегически значимым объектам.

В Кремле сказали о том, что войска РФ располагаются неподалеку от границ Украины из-за якобы напряженной ситуации в регионе и действий НАТО. Москва называет такие маневры "мерами предосторожности".

Президент США Байдена предупредил главу Кремля Путина о небывалых санкциях в случае военного вторжения России в Украину. Российским банкам могут запретить работать с долларом.

Спикер Кремля Дмитрий Песков считает, что на фоне заявлений о новых санкциях против России в Киеве, дескать, могут пойти на силовое освобождение захваченных районов Донбасса.

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