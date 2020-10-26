Кравчук назвал причину низкой явки украинцев на местных выборах

По словам Кравчука, украинцы больше голосуют на парламентских и президентских выборах.
Причиной низкой явки украинцев на местных выборах в Украине-2020 является советское наследие. Люди привыкли, что все ключевые решения в стране принимает именно центральная, а не местная власть.
Об этом заявил первый президент страны, глава делегации Киева в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, большинство украинцев традиционно приходят на парламентские и президентские выборы, тогда как на местных выборах явка значительно меньше. Это связано с советским прошлым – люди по-прежнему полагают, что все ключевые вопросы решаются не на локальном, а на центральном уровне.
"Это последствия той системы жизни и управления, которая была еще до независимости Украины. Ведь местные органы власти тогда никакой роли в формировании политики, в решении вопросов не играли. Все решала центральная власть, и даже не Киев, а Москва. Поэтому люди еще имеют традиционное понимание, что нужно выбирать, прежде всего, центральную власть. Она, мол, решает все. Я думаю, что это последствия еще того прошлого", - подчеркнул Леонид Кравчук.Читайте такжеВоскрешение Порошенко и печаль Зеленского: первые итоги выборов-2020
Местные выборы в Украине-2020
- В воскресенье, 25 октября, на подконтрольных Киеву территориях состоялись местные выборы. Явка, согласно предварительным данным ЦИК, составила 36,98%. Больше всего украинцев пришли на выборы в Тернопольской области – 44,81%. Меньше всего избирательные участки посещали в Донецкой области, где выборы посетили 36,71% местных жителей.
- Примечательно, что мэры крупных украинских городов – Киева, Одессы и Днепра – которых называли главными фаворитами выборов, не смогли одержать победу в первом туре. Речь идет о Виталии Кличко, Геннадии Труханове и Борисе Филатове, которые, по данным экзитполов, будут бороться за продление своих полномочий уже во втором туре.
- В Центризбиркоме уже заявили, что официально об итогах местных выборов будет объявлено до 30 октября.