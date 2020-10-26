Кравчук назвал причину низкой явки украинцев на местных выборах

Украинцы не ходят на местные выборы из-за советского прошлого - Кравчук / УНИАН

Причиной низкой явки украинцев на местных выборах в Украине-2020 является советское наследие. Люди привыкли, что все ключевые решения в стране принимает именно центральная, а не местная власть.

Об этом заявил первый президент страны, глава делегации Киева в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, большинство украинцев традиционно приходят на парламентские и президентские выборы, тогда как на местных выборах явка значительно меньше. Это связано с советским прошлым – люди по-прежнему полагают, что все ключевые вопросы решаются не на локальном, а на центральном уровне.

"Это последствия той системы жизни и управления, которая была еще до независимости Украины. Ведь местные органы власти тогда никакой роли в формировании политики, в решении вопросов не играли. Все решала центральная власть, и даже не Киев, а Москва. Поэтому люди еще имеют традиционное понимание, что нужно выбирать, прежде всего, центральную власть. Она, мол, решает все. Я думаю, что это последствия еще того прошлого", - подчеркнул Леонид Кравчук.Читайте такжеВоскрешение Порошенко и печаль Зеленского: первые итоги выборов-2020

Местные выборы в Украине-2020