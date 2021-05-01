Кулеба указал Западу на ошибку по Донбассу и заявил об угрозах Кремля

Москва получила возможность угрожать Украине "защитой граждан РФ" на Донбассе - Кулеба / УНИАН

Запад мог бы ввести более жесткие санкции против России с целью противодействия раздачи Москвой российских паспортов на оккупированных районах Донбасса. Такие действия могли бы приостановить процесс паспортизации в ОРДЛО. Однако этого не случилось, и теперь в Кремле угрожают Украине "защитой российского населения" на востоке украинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью Радио Свобода он сказал о том, что Россия развернула "конвейер по раздаче паспортов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, так как не увидела противодействия подобной политике со стороны Запада. Усиленные антироссийские санкции могли бы приостановить данный процесс.

"Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало паспортизации. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс. Жесткое санкционное давление в ответ на такие действия России существенно притормозило бы (раздачу паспортов)", - полагает Кулеба.Читайте такжеСтало известно о новых планах Москвы по раздаче паспортов РФ на Донбассе

По его словам, теперь Россия получила возможность угрожать Украине новым военным вторжением под предлогом, дескать, "защиты российского населения" на захваченном Донбассе.

"А теперь мы слышим заявления Козака (замглавы АП РФ, куратор украинского направления в Кремле, - ред. ) как во время последнего обострения, что мы будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане. Это конкретное следствие этой паспортизации", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Раздача паспортов России на Донбассе