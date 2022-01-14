Лавров обвинил НАТО в "заманивании в свои ряды" Украину

Сергей Лавров выступил с обвинениями в сторону НАТО / Reuters

В России считают, что НАТО "затягивает" в свои ряды Украину и скандинавские страны. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат заявил, что Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по "гарантиям безопасности", пишет "РИА Новости".

"Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО. От США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться", - заявил Лавров.

Читайте такжеУкраина в НАТО и вывод войск из Грузии с Молдовой: Альянс объявил России резкие условия ЗападаЛавров назвал "неприемлемым и ущербным" трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении.

Украина, НАТО и Россия

На фоне концентрации войск РФ у границ Украины и обвинений российского государства в угрозах НАТО своим кордонам Запад и Россия проводят консультации, которые проходят в период с 10 по 13 января.

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Во время переговоров по безопасности представителей Вашингтона и Москвы. американский представитель Шерман сказала, что Штаты не собираются гарантировать Москве дальнейшее нерасширение НАТО и невступление Украины в Альянс. По ее словам, Россию ждут серьезные санкции в случае новой военной операции против украинского государства.

Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял решение о приеме Украины и Грузии, но при этом не устанавливал сроки.

"Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали, когда именно", - сказал Столтенберг.

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