В НАТО приняли решение о приеме Украины и Грузии в Альянс - Столтенберг

В 2008 году Альянс решил, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но при этом сроки не были установлены, заявил генсек Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял решение о приеме Украины и Грузии, но при этом не устанавливал сроки.
Об этом Столтенберг заявил в интервью в газете La Repubblica.
"Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали, когда именно", - сказал Столтенберг.
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Автор: Анна Багрий