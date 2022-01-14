В НАТО приняли решение о приеме Украины и Грузии в Альянс - Столтенберг

Йенс Столтенберг / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял решение о приеме Украины и Грузии, но при этом не устанавливал сроки.

Об этом Столтенберг заявил в интервью в газете La Repubblica.

"Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали, когда именно", - сказал Столтенберг.

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