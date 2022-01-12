Вступление Украины в НАТО не обсуждается - представитель правительства ФРГ

В Германии заявили, что в НАТО пока не обсуждается вступление Украины в альянс / УНИАН

Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается в альянсе. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Отвечая на вопрос о рассмотрении требований России о гарантиях безопасности со стороны НАТО по нерасширению на восток, он отметил, что "каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать".

"Ясно, что основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать... Но хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины (в НАТО - ред.) не обсуждается", - заявил Хебештрайт.

Ранее российское Министерство иностранных дел 17 декабря обнародовало два документа – проект договора США и РФ по безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО. Москва хочет, чтобы Вашингтон гарантировал невступление Украины в НАТО и нерасширение Североатлантического альянса на восток.

Также сообщалось, что в США конгрессмены от Республиканской партии планируют внести законопроект об объявлении Украины страной "НАТО-плюс".

Этот же документ может запустить проверку, по результатам которой Россию могут объявить спонсором терроризма.