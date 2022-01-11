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В Конгрессе США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

11 января 2022, 17:15
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В случае принятия предлагаемого законопроекта, Украина сможет получить больше военной и дипломатической поддержки.

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Украину предлагают объявить страной "НАТО-плюс" / УНИАН

В США конгрессмены от Республиканской партии планируют внести законопроект об объявлении Украины страной "НАТО-плюс".

Этот же документ может запустить проверку, по результатам которой Россию могут объявить спонсором терроризма.

Главным инициатором законопроекта выступил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол. По его словам, дипломатия имеет немного шансов на успех, если к ней не подходить с позиции силы, пишет "Голос Америки".

"Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", – отметил Маккол.

Если Украину объявят страной "НАТО-плюс", она сможет получить больше военной и дипломатической поддержки. Этот законопроект увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине и позволит ей закупать по более быстрой процедуре некоторые американские оборонные товары и услуги.

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Помимо этого, документ предусматривает введение санкций против "Северного потока-2", которые сделают невозможным его запуск. Также законопроект предлагает отвергнуть предложение Кремля о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности.

Переговоры Запада и России по безопасности

Российское Министерство иностранных дел 17 декабря обнародовало два документа – проект договора США и РФ по безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО. Москва хочет, чтобы Вашингтон гарантировал невступление Украины в НАТО и нерасширение Североатлантического альянса на восток.

В США в ответ на обнародование таких документов заявили, что не будут договариваться с Россией по безопасности без участия Евросоюза и стран-союзников. При этом в НАТО в свою очередь отметили, что к таким переговорам нужно привлечь европейских союзников, среди которых Украина.

В понедельник, 10 января, уже состоялись переговоры по безопасности между США и Россией. По их итогам в США объявили, что Вашингтон не намерен уступать Москве в стратегически важных вопросах и готов к жестким санкциям в отношении России.

В среду, 12 января, состоится Совет НАТО-Россия. Перед этим представители НАТО пообщались с представителями Украины. Во время диалога с Россией страны западного мира намерены обсудить вопросы безопасности в Европе, прозрачность военной активности, снижение рисков и контроля над вооружением. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что любой содержательный диалог должен происходить при условии консультаций с Украиной.

13 января ожидаются консультации по линии ОБСЕ.

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