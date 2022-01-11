В Конгрессе США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

В случае принятия предлагаемого законопроекта, Украина сможет получить больше военной и дипломатической поддержки.
В США конгрессмены от Республиканской партии планируют внести законопроект об объявлении Украины страной "НАТО-плюс".
Этот же документ может запустить проверку, по результатам которой Россию могут объявить спонсором терроризма.
Главным инициатором законопроекта выступил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол. По его словам, дипломатия имеет немного шансов на успех, если к ней не подходить с позиции силы, пишет "Голос Америки".
"Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", – отметил Маккол.
Если Украину объявят страной "НАТО-плюс", она сможет получить больше военной и дипломатической поддержки. Этот законопроект увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине и позволит ей закупать по более быстрой процедуре некоторые американские оборонные товары и услуги.
Помимо этого, документ предусматривает введение санкций против "Северного потока-2", которые сделают невозможным его запуск. Также законопроект предлагает отвергнуть предложение Кремля о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности.
Переговоры Запада и России по безопасности
Российское Министерство иностранных дел 17 декабря обнародовало два документа – проект договора США и РФ по безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО. Москва хочет, чтобы Вашингтон гарантировал невступление Украины в НАТО и нерасширение Североатлантического альянса на восток.
В США в ответ на обнародование таких документов заявили, что не будут договариваться с Россией по безопасности без участия Евросоюза и стран-союзников. При этом в НАТО в свою очередь отметили, что к таким переговорам нужно привлечь европейских союзников, среди которых Украина.
В понедельник, 10 января, уже состоялись переговоры по безопасности между США и Россией. По их итогам в США объявили, что Вашингтон не намерен уступать Москве в стратегически важных вопросах и готов к жестким санкциям в отношении России.
В среду, 12 января, состоится Совет НАТО-Россия. Перед этим представители НАТО пообщались с представителями Украины. Во время диалога с Россией страны западного мира намерены обсудить вопросы безопасности в Европе, прозрачность военной активности, снижение рисков и контроля над вооружением. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что любой содержательный диалог должен происходить при условии консультаций с Украиной.
13 января ожидаются консультации по линии ОБСЕ.
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