Украина в НАТО и расширение Альянса: эксперт назвал сценарий сделки Запада с Россией по безопасности

НАТО и РФ могут подписать документ о гарантиях по нерасширению Альянса на восток – эксперт / Reuters

НАТО и Россия на переговорах по безопасности будут обсуждать возможность снижения вероятности новой войны в Европе. Стороны вряд ли стремятся воевать, а Москва использует ситуацию с войсками у границ Украины в качестве последнего аргумента. В результате дискуссии они могут достичь определенного компромисса о нерасширении Альянса на восток. Об этом заявил эксперт по международной политике Тарас Семенюк.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что ни НАТО, ни Россия не стремятся к военным действиям. Россияне, скорее всего, используют ситуацию с присутствием войск неподалеку от украинских границ с целью оказания давления. Однако Москва может рассматривать сценарий войны в качестве последнего аргумента.

"Европа и НАТО не хотят этой войны. С другой стороны, и Россия, мне кажется, не хочет воевать, но использует свои войска и провокации для дестабилизации информационного пространства. Большая война уничтожит всех. Но я не исключаю, что Россия рассматривает военные действия как фактор последнего аргумента, иначе нет смысла большое количество войск удерживать у наших границ", - отметил эксперт.

Также он добавил, что по итогам встречи НАТО-РФ может быть подписан документ, который зафиксирует определенный компромисс сторон. Речь идет о решении вопроса о нерасширении Альянса на восток.

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"Я не исключаю, что подпишут такой непубличный документ, но договоренности будут о физическом нерасширении", - считает политолог.

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Впрочем, как утверждает эксперт-международник, на повестке дня остается вопрос присоединения Украины к НАТО. Украинское государство могло бы существенно усилить Альянс, если бы состояло в блоке безопасности Запада. Однако организация остается осторожной в вопросе обещаний по евроатлантической интеграции Киева.Читайте такжеУгроза военной операции РФ против Украины: в США призвали Вашингтон, Киев и НАТО к удару по Москве

"Есть одна ситуация - когда Украина становится членом НАТО, а есть другая - когда Украина приводит НАТО на свою территорию. Не буквально через военные базы, а через стандарты, реформы, подготовку украинских военных к стандартам НАТО. Почему у нас сейчас такая расширенная программа с Альянсом? Чтобы действия наших военных были синхронизированы со странами-членами НАТО. Если оценивать воинскую часть, вооруженную, комплектование военных для реальной войны – мы сильнее как отдельные члены страны Альяса. И мы бы внесли большой вклад в усиление НАТО. Но политически и геополитически Альянс сейчас очень осторожен к таким обещаниям", - подчеркнул Тарас Семенюк.

Переговоры Запада и России по безопасности

МИД России 17 декабря опубликовал два документа, которые инициировала российская сторона. Это проекты договора РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения по мерам обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО. В текстах документов говорится о том, что Москва требует гарантий от Запада по невступлению Украины в Североатлантический альянс и нерасширению Альянса на восток.

В Белом доме заявляли, что США не готовы вести переговоры по безопасности с Россией без участия Евросоюза и стран-союзников. Вашингтон не готов идти на компромисс в вопросе ограничений для государств на ведение суверенной политики.

В НАТО заявили, что переговоры по безопасности должны проводиться, в том числе, и при участии Украины. Причем Москва должна добиться прогресса в отношениях с Киевом перед началом такой дискуссии.

Встреча представителей США и России по безопасности состоится 10 января в Женеве. Саммит НАТО-РФ запланирован на 12 января.

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