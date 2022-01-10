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Мощная поддержка Украины и удар по Москве: в НАТО назвали план на переговоры с РФ по безопасности

10 января 2022, 17:01
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Любая дальнейшая агрессия Москвы против Киева обернется серьезными последствиями для России, сказал Йенс Столтенберг.

НАТО
НАТО оказывает мощную поддержку Украине - Столтенберг / УНИАН

Североатлантический альянс и Украина обменялись мнениями по поводу текущей ситуации перед переговорами НАТО с РФ по вопросам безопасности. Альянс выражает мощную поддержку Киеву и координирует с украинским государством контакты с Москвой. В ходе диалога с Россией страны западного мира намерены обсудить вопросы безопасности в Европе, прозрачность военной активности, снижения рисков и контроля над вооружением. Любое содержательный диалог должен происходить при условии консультаций с Украиной. Об этом заявил генеральный секретарь коллективного блока безопасности Запада Йенс Столтенберг.

В ходе совместного с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной брифинга он рассказал о том, что встреча в рамках комиссии НАТО-Украина стала возможностью согласовать вопросы перед переговорами Альянса с Россией по безопасности. Коллективный блок безопасности оказывает мощную поддержку Киеву.

Читайте такжеУгроза нападения РФ: в НАТО раскрыли план по УкраинеПо его словам, конструктивный диалог с Россией должен проходить при условии консультаций с Украиной. Также организация согласовывает свою позицию и с другими странами-партнерами, среди которых Грузия, Молдова, Финляндия и Швеция. Консультации проводятся и с ЕС.

"Наша встреча в рамках Комиссии НАТО-Украина является возможностью обменяться оценками относительно ситуации, выразить мощную политическую и практическую поддержку Украине и скоординировать дальнейшие политические контакты с Россией… Мы выслушаем российские беспокойства, но любой содержательный диалог должен также учитывать наши беспокойства по поводу действий России. Это должно происходить при условии консультаций с Украиной, как мы это делаем сегодня. Мы также проводим консультации с другими партнерами, включая Грузию, Молдову, Финляндию, Швецию и Европейский Союз", - отметил Столтенберг.

Кроме того, он рассказал, что Альянс намерен говорить с Россией о вопросах европейской безопасности, прозрачности военной активности, снижения рисков и контроле над вооружениями.

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Руководитель НАТО добавил, что Россия продолжает усиливать свое присутствие у границ Украины. Однако в случае дальнейшей агрессии Москва столкнется с серьезными последствиями.Читайте такжеУгроза военной операции РФ против Украины: в США призвали Вашингтон, Киев и НАТО к удару по Москве

"В пятницу (7 января) министры иностранных дел НАТО призвали Россию отвести свои войска от Украины и от границ Европы, продемонстрировать прозрачность и деэскалацию. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь для России высокую политическую и экономическую цену", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Переговоры Запада и России по безопасности

Российский МИД 17 декабря обнародовал два документа – проект договора США и РФ по безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО.

В Москве настаивают на том, чтобы Вашингтон гарантировал невступление Украины в НАТО и нерасширение Североатлантического альянса на восток.

В Вашингтоне заявили, что не будут договариваться с Россией по вопросам безопасности без участия Евросоюза и стран-союзников. При этом американцы не видят возможности для компромисса в вопросе ограничения для стран на ведение своей суверенной политики.

В НАТО говорили, что переговоры по безопасности с РФ нужно проводить при участии европейских союзников, в числе которых Украина.

Переговоры по безопасности США и России проходят 10 января в Женеве. Через два дня, 12 января, должен состояться Совет НАТО-Россия. 13 января ожидаются консультации по линии ОБСЕ.

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