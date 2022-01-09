Угроза нападения РФ: в НАТО раскрыли план по Украине

Йенс Столтенберг / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу нагнетания РФ ситуации на российско-украинской границе.

В интервью изданию Financial Times он допустил возможность политического решения ситуации вокруг Украины.

Вместе с тем генсек НАТО считает, что существует вероятность учета озабоченности России.

"Возможно вместе найти политическое решение (в ситуации вокруг Украины - ред.), и также учесть озабоченности России", - сказал он

Столтенберг убежден в том, что риск конфликта между НАТО и Россией продолжает существовать.

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Генсек НАТО добавил, что в случае агрессии против Украины отношения Москвы с Альянсом обострятся и ей грозят серьезные сдерживающие меры.

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Ранее в РФ опубликовали два документа, которые Москва предлагает обсудить Вашингтону. Речь идет о проектах договора РФ и США по гарантиям безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО.

В Вашингтоне сказали, что США не намерены вести переговоры с Россией по вопросам безопасности без участия государств ЕС и стран-союзников. При этом американцы не готовы к уступкам в вопросе ограничений на ведение странами суверенной политики.

Встреча представителей Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности состоится 10 января в Женеве. Саммит НАТО-Россия запланирован на 12 января.

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