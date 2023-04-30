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Мощный бронетанковый пакет для ВСУ и формула мира: Зеленский раскрыл детали диалога с Макроном

Андрей Ганчук
30 апреля 2023, 18:02 обновлено 30 апреля, 18:02
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Президент Зеленский проинформировал Макрона о первоочередных нуждах сил обороны Украины и перспективах развития ситуации на фронте в мае-июне.
Зеленский, Макрон
Франция передаст Украине мощный бронетанковый пакет - Зеленский / Коллаж Instagram В. Зеленского, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию на фронте, перспективы ее развития в ближайшие недели и потребности украинской армии. Франция подтвердила предоставление ЗСУ мощного бронетанкового пакета.

В своем Telegram-канале в воскресенье, 30 апреля, гарант рассказал о том, что провел переговоры с президентом Франции Макроном. Лидеры государств обсудили формулу мира Киева и дальнейшее развитие двустороннего диалога.

"Обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира. Скоординировали позиции в преддверии важных международных мероприятий и согласовали следующие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога", - отметил Зеленский.

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По его словам, он также рассказал об обстановке на фронте, дальнейших перспективах и потребностях ВСУ.

"Подробно проинформировал о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае-июне. Отдельно акцентировал внимание на первоочередных потребностях украинских сил обороны", - уточнил Зеленский.

Кроме того, он добавил, что Франция подтвердила предоставление украинским войскам мощного бронетанкового пакета.

"Скорость и конкретность реагирования – это очень важно, это значительно усиливает наши возможности. Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил, что ВСУ готовятся провести контрнаступление с целью освобождения захваченных агрессором Россией территорий. В рамках военной операции украинские войска намерены вернуть и Крым. По мнению Зеленского, дальнейший успех армии зависит от поддержки западных союзников.

Украинский военный Виктор Андрусив в интервью Главреду сказал, что для освобождения Крымского полуострова ВСУ нужно выйти к Азовскому побережью и разрушить Крымский мост. Далее оккупанты попадут в оперативное окружение и вынуждены будут сдаваться. Однако, в отличие от ситуации с Крымом, за Донбасс придется серьезно воевать.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время все увидят результаты риторики о контрнаступлении ВСУ. Он согласился с оценками в США, согласно которым силам обороны Украины как минимум удастся продвинуться на позиции, которые позволят наносить более эффективные удары по оккупантам РФ в Крыму и на Донбассе.

Смотрите видео Главред - Андрусив рассказал, как Украина может освободить Крым

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