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ПДЧ Украины в НАТО: эксперт оценил шансы Киева и сделал прогноз

31 мая 2021, 06:00
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Реализация плана по присоединению Украины к Альянсу зависит от геополитической ситуации, считает Тарас Семенюк.

НАТО, Украина
Украина в ближайшее время не получит ПДЧ в НАТО – эксперт / УНИАН

Украина вряд ли в ближайшее время сможет получить План действий по членству в НАТО. Украинское государство окончательно не утратило шансы, однако ситуация зависит от ряда факторов, среди которых – реальная картина на международной политической арене. Об этом заявил эксперт-международник Тарас Семенюк.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что геополитическая ситуация свидетельствует о низких шансах на получение Киевом плана действий по присоединению к Североатлантическому альянсу. Однако государство окончательно не утратило такой возможности.

"Я думаю, окончательно шанса получить ПДЧ в НАТО мы не потеряли, он всегда есть. Просто для одних стран он быстрее, а для других — гораздо дольше. Этот план зависит от многих факторов, особенно от геополитики. Сегодня геополитика нам дает понимание того, что Украина нескоро может получить ПДЧ", - считает Семенюк.

Также он добавил, что получение Украиной обновленного пакета целей по сотрудничеству с Альянсом указывает не на продвижение по вопросу получения ПДЧ, а направлено на реформирование государственной оборонной сферы.Читайте такжеВ НАТО сделали заявление о поддержке Украины и оправдались из-за саммита

"Недавно появились новости о том, что мы получили обновленный пакет целей по партнерству в НАТО, не членства, это разные вещи — этот пакет касается больше целей по реформированию наших оборонных (мощностей)", - подчеркнул Тарас Семенюк.

Напомним, Украина первой среди стран-партнеров Североатлантического альянса получит обновленный пакет Целей партнерства. Речь идет о плане по заданиям и мероприятиям по реформированию сектора обороны и безопасности до 2025 года.

Вопрос предоставления ПДЧ в НАТО для Украины

  • Президент Польши Анджей Дуда 3 мая заявил, что на саммите Альянса в июне государства планируют обсуждать "дорожную карту" для Украины в НАТО. Киеве следует выполнить определенные условия, чтобы присоединиться к Североатлантическому альянсу.
  • Замглавы ОП Игорь Жовква 8 мая подтвердил информацию, согласно которой Украина не примет участие в саммите НАТО, запланированном на 14 июня. Впрочем, Киеву дали гарантии обсуждения вопроса предоставления ПДЧ для украинского государства.
  • Позже в Альянсе сказали, что коллективный блок безопасности в вопросе предоставления ПДЧ руководствуется решением Бухарестского саммита 2008 года, предполагающему интеграцию Украины и Грузии в НАТО тогда, когда придет время.
НАТО Тарас Семенюк новости Украины
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