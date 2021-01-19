Переговоры Зеленского и Путина по Донбассу: названо главное условие России

Россия требует от Украины капитуляции на переговорах по Донбассу / Reuters

Встреча лидеров стран Нормандской четверки по Донбассу может состояться только в том случае, если Украина согласится на капитуляцию. Москва требует от Киева пойти на условия, на которые украинское государство соглашаться не намерено.

Как заявил представитель Донецка от переселенцев в ТКГ Денис Казанский в интервью Цензор.нет, вероятность переговоров лидеров стран Нормандского формата существует, однако Россия заведомо предъявляет невыполнимые требования. Прорыв в переговорах для российской стороны – это максимальные уступки со стороны Украины. Причем на другие условия россияне не согласны.

"Как вы знаете, Козак (представитель России в Нормандском формате) сразу после переговоров заявил, что не удалось договориться ни по одному из основополагающих пунктов, прорыва не произошло. В принципе, его и не может быть. Потому что прорыв - это в понимании России капитуляция Украины. Они от нас именно этого и требуют. На меньшее, на данный момент, они не согласны", - сказал журналист.Читайте такжеУ Кравчука раскрыли условие сделки Украины и России по Донбассу

Также он добавил, что Киев, в свою очередь, не может пойти на такие условия. Именно поэтому нет прогресса в переговорном процессе.

"А Украина не может пойти на те условия, которые выдвигает Россия. Поэтому нет движения вперед в этом процессе", - подчеркнул Казанский.

Переговоры по Донбассу