"Перспективы есть": как уход Притулы из Голоса отразится на Зеленском и Порошенко – эксперт

Как уход Притулы из Голоса отразится на Зеленском и Порошенко / УНИАН

Перспективы известного телеведущего и волонтера Сергея Притулы в политике после его ухода из партии Голос прокомментировал политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада" Александр Доний.

Ошибаются те, кто думают, что тренд на неполитических политиков завершился на Святославе Вакарчуке и Владимира Зеленском, считает политический аналитик.

По его словам, многие в обществе устали от старой когорты политиков, поэтому даже голоса тех, кто разочаровывается в Зеленском, не возвращаются к политикам типа Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко и остальным, которые ассоциируются с устоявшимся украинским политикумом.

"Запрос на неполитических политиков остается. Их не так много, но среди них есть более раскрученные персонажи как, скажем, братья Кличко. При том все равно, что Виталий уже бог знает сколько лет в политике, он до сих пор больше ассоциируются с боксом. Есть также и Андрей Шевченко, у которого уже был неудачный поход в политику (но это не значит, что у него не может быть второй попытки). То есть люди, у которых общественные, спортивные и культурные достижения большие и есть амбиции, на которых теоретически могут сойтись звезды. В этом плане Притула, вроде, тоже к ним относится, но его фамилия все-таки на порядок менее известная, чем Кличко или Шевченко", – пояснил Доний в комментарии Главреду.

Он считает, что у Притулы могут быть перспективы в политике, но пока на отдельную политическую единицу он не тянет. В дальнейшем все будет зависеть от того, с кем он захочет заходить в партнерские отношения, в частности, в политические, командные, добавил эксперт. И уточнил, что все политики, которые достигали успеха, вокруг себя группировали людей, какими бы "звездными" те не выглядели. Такие группы были вокруг Ющенко, Януковича, Кучмы и Зеленского, хотя обычно это был второй-третий эшелон политиков.

"Голос в упадке, но пока он будет существовать в виде фракции, то у него будет и определенное влияние в политике. И как только завершится каденция, с этой партией произойдет то же, что и раньше с Самопомиччю: уже через три года ее ждут те же тенденции", – уверен бывший нардеп.

Он прогнозирует, что политическая жизнь Притулы может сложиться более удачно (и даже раньше, чем через три года), но все же тот пока не загорелся как отдельный политик.

"Сможет ли он работать в команде – также пока неизвестно, об этом нужно спрашивать людей из Голоса. Потому что фактически у Притулы пока есть только амбиции, но наличие амбиций не дает политической перспективы", – резюмировал Доний.

Ранее партия Голос отреагировала на намерение шоумена Сергея Притулы выйти из политсилы. В Голосе считают, что причиной такого решения являются личные амбиции Притулы.

Напомним, в феврале Сергей Притула официально покинул руководство партии Голос, но продолжил сотрудничать с политсилой.

После этого сообщалось, что Притула потерял пост замглавы политической силы и место в ее политсовете из-за разногласий с однопартийцами и потери интереса самой партии к его персоне.

До того Притула от Голоса занял лишь третье место на выборах мэра Киева, сумев получить 56,9 тысячи голосов.