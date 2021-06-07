УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Перспективы есть": как уход Притулы из Голоса отразится на Зеленском и Порошенко – эксперт

7 июня 2021, 14:28
Прослушать новость
Остановить

Многие в обществе устали от старой когорты политиков, констатировал политический аналитик.

как уход Притулы из Голоса отразится на Зеленском и Порошенко
Как уход Притулы из Голоса отразится на Зеленском и Порошенко / УНИАН

Перспективы известного телеведущего и волонтера Сергея Притулы в политике после его ухода из партии Голос прокомментировал политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада" Александр Доний.

Ошибаются те, кто думают, что тренд на неполитических политиков завершился на Святославе Вакарчуке и Владимира Зеленском, считает политический аналитик.

По его словам, многие в обществе устали от старой когорты политиков, поэтому даже голоса тех, кто разочаровывается в Зеленском, не возвращаются к политикам типа Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко и остальным, которые ассоциируются с устоявшимся украинским политикумом.

"Запрос на неполитических политиков остается. Их не так много, но среди них есть более раскрученные персонажи как, скажем, братья Кличко. При том все равно, что Виталий уже бог знает сколько лет в политике, он до сих пор больше ассоциируются с боксом. Есть также и Андрей Шевченко, у которого уже был неудачный поход в политику (но это не значит, что у него не может быть второй попытки). То есть люди, у которых общественные, спортивные и культурные достижения большие и есть амбиции, на которых теоретически могут сойтись звезды. В этом плане Притула, вроде, тоже к ним относится, но его фамилия все-таки на порядок менее известная, чем Кличко или Шевченко", – пояснил Доний в комментарии Главреду.

Он считает, что у Притулы могут быть перспективы в политике, но пока на отдельную политическую единицу он не тянет. В дальнейшем все будет зависеть от того, с кем он захочет заходить в партнерские отношения, в частности, в политические, командные, добавил эксперт. И уточнил, что все политики, которые достигали успеха, вокруг себя группировали людей, какими бы "звездными" те не выглядели. Такие группы были вокруг Ющенко, Януковича, Кучмы и Зеленского, хотя обычно это был второй-третий эшелон политиков.

"Голос в упадке, но пока он будет существовать в виде фракции, то у него будет и определенное влияние в политике. И как только завершится каденция, с этой партией произойдет то же, что и раньше с Самопомиччю: уже через три года ее ждут те же тенденции", – уверен бывший нардеп.

Он прогнозирует, что политическая жизнь Притулы может сложиться более удачно (и даже раньше, чем через три года), но все же тот пока не загорелся как отдельный политик.

"Сможет ли он работать в команде – также пока неизвестно, об этом нужно спрашивать людей из Голоса. Потому что фактически у Притулы пока есть только амбиции, но наличие амбиций не дает политической перспективы", – резюмировал Доний.

Ранее партия Голос отреагировала на намерение шоумена Сергея Притулы выйти из политсилы. В Голосе считают, что причиной такого решения являются личные амбиции Притулы.

Напомним, в феврале Сергей Притула официально покинул руководство партии Голос, но продолжил сотрудничать с политсилой.

После этого сообщалось, что Притула потерял пост замглавы политической силы и место в ее политсовете из-за разногласий с однопартийцами и потери интереса самой партии к его персоне.

До того Притула от Голоса занял лишь третье место на выборах мэра Киева, сумев получить 56,9 тысячи голосов.

Сергей Притула новости Украины партия Голос
Сейчас вы просматриваете новость «"Перспективы есть": как уход Притулы из Голоса отразится на Зеленском и Порошенко – эксперт». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
День Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открыткиДень Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открытки Tayanna призналась, как ее сын воспринял нового парня мамыTayanna призналась, как ее сын воспринял нового парня мамы Сколько алкоголь остается в организме и какие рискиСколько алкоголь остается в организме и какие риски Ученые изобрели еще один способ продлить молодость организмаУченые изобрели еще один способ продлить молодость организма Победитель Голосу країни новым образом и одной фразой покорил женские сердцаПобедитель Голосу країни новым образом и одной фразой покорил женские сердца

Последние новости

17:56

Страны ЕС открывают границы для украинцев: новые правила въезда

17:51

В НАТО объявили о решении по вопросу ПДЧ для Украины и раскрыли планы на саммит Видео

17:39

Ирина Федишин впервые рассказала о второй свадьбе после 15 лет отношений Видео

17:30

Скандал из-за новой формы сборной Украины по футболу: детали конфликта

17:05

Байден сегодня проведет телефонный разговор с Зеленским Видео

Реклама
16:27

Ризатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками Видео

16:27

У Зеленского призвали Байдена сокрушить Северный поток-2 и резко упрекнули Запад Видео

16:18

Гороскоп на завтра 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магия

16:08

Варенье из лепестков розы: 9 полезных свойств и невероятно простой рецепт Видео

16:05

Умер шестиклассник в Днепре, который загорелся во время съемки видео для соцсетей

16:00

Фанатскую Half-Life 3 заморозили Видео

15:55

Брошенную у дороги на Полтавщине 16-летнюю девушку насиловали после смерти - криминалист Видео

15:40

"Не достоин": Лукашенко – первый в истории КНУ им. Шевченко, кого лишили звания почетного доктора Видео

15:36

В чем секрет чая из одуванчиков: польза и риски для здоровья Видео

15:31

Назвали всех победителей премии BAFTA TV 2021

15:23

Дополнение Hellraid для Dying Light получило бесплатное обновление Видео

15:20

СБУ задержала по подозрению в госизмене чиновника СНБО времен Порошенко Видео

14:59

Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Фото

14:31

Гроб с голой девушкой пронесли по центру Львова Видео

14:31

Встреча сборных Украины и России на Евро-2020: у Путина оценили сценарий и сделали прогноз Видео

Реклама
14:28

"Перспективы есть": как уход Притулы из Голоса отразится на Зеленском и Порошенко – эксперт Видео

14:18

Позитив раскрыл правду о сольной карьере и участии в дуэте Время и Стекло Видео

14:17

Overwatch 2, Far Cry 6 и Dying Light 2 в свежем трейлере Summer Game Fest Видео

14:02

Дельфин смачно грызнул мальчишескую руку: в одесском дельфинарии назвали причину Видео

13:58

В Украине начали выдавать международные свидетельства о вакцинации: что это и как получить

13:43

Россия грозится отказаться от Евро-2020 из-за Крыма и "Слава Украине" на украинских футболках – СМИ Видео

13:16

В моде фантастические женские шляпы, которые обладают невероятным магнетизмом Фото Видео

13:13

Новый доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE действительно порадует ценой Фото

13:09

В Киеве пенсионер залез через окно в квартиру на 9-м этаже и взял в заложницы женщину Видео

13:08

День Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открытки Фото

13:00

Путин указом вывел РФ из Договора по открытому небу Видео

12:58

Елена Зеленская удивила безупречным выбором наряда для дипломатической встречи

12:37

В Украине пройдет референдум по олигархам, но при одном условии – Зеленский Видео

12:33

Под Киевом покупатель оплеухами усмирил пьяных дебоширов в супермаркете Видео

12:20

Авторитетный инсайдер подтвердил главную догадку о новом iPhone

12:20

Где и когда планировать отпуск летом-2021: совет астролога для каждого знака Зодиака

11:53

Похолодание и град: синоптик рассказала, какой будет погода на этой неделе Видео

11:46

"Всех разорвет": Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом после развода Видео

11:42

Притула покинул партию Голос: в политсиле прокомментировали Видео

11:33

Кому дадут 150 тысяч гривен: нарпепы хотят резко поднять выплаты на рождение детей Видео

Реклама
11:32

В женских лосинах, балетках и перчатках: копы поймали священника УПЦ МП в необычном облачении Видео

11:25

Кулёчек не надо: Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в Украине Видео

10:48

Беременная Катя Осадчая умилила редкими фото с родителями на семейном празднике

10:05

Dzidzio начал съемки долгожданного фильма "Де Гроші?" Видео

10:01

Зеленский рассказал, о какой военной помощи для Украины он говорил с госсекретарем США Видео

09:58

В июне украинцы увидят уникальное солнечное затмение: когда и где его смотреть Видео

09:56

Axios выяснил, почему Байден передумал встречаться с Зеленским Видео

09:25

Как правильно выбирать клубнику: 3 главных пункта, которые нужно знать

09:13

Встреча Байдена и Путина: Блинкен пригрозил РФ в случае ее "агрессивных или безрассудных" действий

09:13

УЕФА одобрил форму сборной Украины с картой Крыма для выступления на чемпионате Европы по футболу Фото Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять