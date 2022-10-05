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Примут ли Украину в НАТО: прогноз Загороднего

5 октября 2022, 05:00

США могут запустить "каток" и продавить вступление Украины в Североатлантический альянс, даже несмотря на сопротивление России, считает Тарас Загородний.

Украина, США, НАТО, Загородний
Если США твердо решат, что Украина должна быть в НАТО, Россия не сможет этому помешать - эксперт / Коллаж УНИАН, Главред, ua.depositphotos.com

Страны Европейского Союза могут одобрить интеграцию Украины в НАТО из-за угрозы России. Если сценарий вступления Киева в Альянс станет стратегическим интересом США, американцы продавят такое решение. Об этом заявил политолог, экономист Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал о том, что вероятность вступления Украины в коллективный блок безопасности Запада может быть даже выше, чем интеграция в Евросоюз. Причиной тому является страх европейских стран перед Россией.

"Страх и боязнь перед зверем, который остается на границе стран Евросоюза. В НАТО преобладают США. И это оборонительно-политический блок, тогда как ЕС – преимущественно экономический. Например, Кипр является членом ЕС, но не является членом НАТО. Потому часть его территории захвачено Турцией, а при таких условиях можно вступить в ЕС, но нельзя в НАТО, потому что Турция скажет "нет", - отметил эксперт.

Также он добавил, что помимо страха Европы решающим фактором успешного завершения евроатлантического пути Украины может стать позиция США. Если Вашингтон посчитает подобный вариант развития событий своим стратегическим интересом, Москва не сможет этому помешать. В таком случае Штаты продавят вступление Украины в коллективный блок безопасности Запада.

"Да, страх – это главное. Да и американцы убедить кого угодно могут. Если встанет вопрос о стратегических интересах США, российский компромат и российские деньги точно уже не помогут. Тогда они включат свой каток и добьются своего", - подчеркнул Тарас Загородний.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября, после объявления главой Кремля Путиным аннексии украинских территорий, заявил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. По мнению гаранта, государство уже прошло свой путь для интеграции в Альянс. Украина де-факто является союзником блока.

2 октября президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии выступили в поддержку вступления Украины в НАТО. Они призвали коллективный блок безопасности усилить военную поддержку Киева. Кроме того, они потребовали от России немедленно забрать свои войска из Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Вашингтон поддерживает планы Украины по вступлению в Североатлантический альянс.

По его словам, двери НАТО для Киева остаются открытыми. Однако решение об интеграции должны поддержать все 30 стран, которые состоят в блоке безопасности Запада.

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