Путин запугал всех, а Запад молчал: эксперт объяснил, почему Россия решилась напасть на Украину

Путину удалось запугать как российское общество, так и собственное окружение – Бадрак / Reuters

Глава РФ Владимир Путин за более чем два десятка лет у власти не сталкивался с серьезными внешними ударами, усиливал свои позиции и пришел к выводу, что может действовать безнаказанно. В итоге его действия дошли до уровня таких людоедов, как Адольф Гитлер и Саддам Хусейн. Он сумел напугать как общество, так и свое окружение. Принимая решение о вторжении в Украину, Путин руководствовался ложными убеждениями и думал, что ему ничего не будет. Во всей ситуации виноват Запад, который инертно отреагировал на начало войны России против Украины еще в 2014 году. Об этом заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

В чате на Главреде в ответ на вопрос редакции о том, почему Россия приняла фатальное для себя решение о военном нападении на Украину, и не учла последствий, он сказал, что события стали возможными из-за поведения и действий Путина, его окружения, и слабой позиции Запада.Читайте такжеВСУ от Харькова до Херсона могут нанести крушащий удар по армии РФ – врага ждет операция "Цитадель"

По словам эксперта, Путин за два десятка лет у власти не сталкивался с по-настоящему сильными внешними вызовами. В результате он укрепил свой режим и вырос до уровня "людоедов мира". Он пришел к выводу, что не будет наказан за свои действия.

"В течение последних 22 лет Путин не получал никаких ударов извне, из-за чего усиливался. Вместе с тем, у него укреплялась мысль, что он может действовать безнаказанно. Из-за этого его деструктивность развилась до уровня людоедов мира, в частности, Гитлера, Хусейна и т.д", - считает Бадрак.

Также Путину удалось запугать как общество, так и собственное окружение. В итоге он стал получать искаженные сведения – конкретно то, что сам хотел услышать.

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"Кроме того, укрепление власти Путина в России позволило ему запугать всех – и российское общество, и свое ближайшее окружение. Из-за этого слуги Путина начали предоставлять ему лишь искаженную информацию, а именно ту, которую он хотел услышать", - объяснил Бадрак.

Как полагает специалист, глава РФ принял решение о нападении на Украину на базе представлений о государстве и украинском обществе, которые не соответствовали действительности. Опять-таки, он верил в свою безнаказанность, а окружение в этом поддерживало, опасаясь репрессий.Читайте такжеНет гарантий безопасности без Крыма и Донбасса: Путин разразился "условием" на переговоры с Украиной

"Поэтому, когда Путин принимал решение о начале вторжения в Украину, он опирался на ложное представление об украинском обществе и украинской армии. Плюс он был убежден, что ему ничего не будет, что бы он ни сделал. Ну, а окружение его поддержало, потому что остерегалось репрессий", - сказал эксперт.

При этом он считает, что в ситуации, которая в итоге произошла, виноват Запад, который не отреагировал должным образом на вторжение России в Украину в 2014 году и проводил слабую политику в отношении Москвы.

"Следует заметить, что во всем, что произошло, виноват Запад. Потому что именно Запад вырастил такую масштабную деструктивную фигуру, такого злого гения, как Путин. Так, например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время недавнего визита в Киев признал, что масштабное вторжение России 24 февраля 2022 года стало возможным из-за вялой и неадекватной реакции Запада на начало войны в Украине в 2014 году и ее продолжение вплоть до 2022 года", - подчеркнул Валентин Бадрак.

Война России против Украины

Спикер Банковой Алексей Арестович ранее заявил, что Украина готовит контрнаступление на захваченные армией РФ позиции. Украинские силы перейдут в атаку после того, как армия получит тяжелое вооружение от Запада. Наши войска в таком случае намерены немедленно переходить к наступательным действиям.

Как сказал Арестович, нужное количество оружия Киев должен получить до конца мая-начала июня. Применение такого вооружения может изменить соотношение военных сил на одном, а, возможно, и 2-3 участках фронта. К середине июня, после того как будут боеспособные части с новым оружием от Запада, может произойти контранступление ВСУ на войска РФ в Украине.

Народный депутат Украины, представитель комитета ВР по разведке Сергей Рахманин считает, что в июне-июле возможно новое наступление войск России. Как полагает политик, ситуация зависит от того, с какими силами россияне выйдут из битвы за Донбасс. Помимо этого, оккупанты продолжат наносить удары по объектам критической инфраструктуры.

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