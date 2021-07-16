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Решение Зеленского и визит Кента в Украину: у Авакова раскрыли детали отставки главы МВД

16 июля 2021, 05:28
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Решение об отставке Авакова с поста главы МВД готовилось давно, сказал Антон Геращенко.

Арсен Аваков
Авакова попросил уйти в отставку президент Зеленский – Геращенко / УНИАН

Президент Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел Арсена Авакова уйти в отставку. Решение готовилось достаточно давно. Ситуация с приездом временного поверенного США в делах Украины Джорджа Кента не имеет отношения к уходу Авакова с должности. Об этом заявил бывший замглавы МВД Антон Геращенко.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что Аваков с самого начала не хотел долго занимать пост министра внутренних дел. Он не планировал работать даже год и намеревался заниматься урегулированием других вопросов. Однако ситуация сложилась кардинально иначе.

"Арсен Аваков никогда не планировал быть вечно министром внутренних дел. Как человек, который с ним работал 17 лет, могу сказать, что в день его назначения в феврале 2014 года, когда на улицах Киева еще не просохла кровь невинных жертв, он не планировал работать даже год. Он думал, что это временное решение после Майдана, что потом он уйдет заниматься другими вопросами. Но так распорядилась судьба", - отметил Геращенко.Читайте такжеПочему Аваков резко захотел в отставку

По его словам, Зеленский, который попросил Авакова уйти в отставку, лично не обещал главе МВД, что он будет занимать пост министра внутренних дел весь президентский срок шестого главы государства. Решение было принято давно, и Аваков отнесся к этому спокойно. Визит американского поверенного никак не отразился на данной ситуации.

"Владимир Зеленский не обещал Арсену Авакову, что они будут работать вместе весь срок президентства. Решение президента было – предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение, оно было абсолютно спокойное, взвешенное, оно достаточно давно готовилось. И в узком кругу это было давно известно. Никакого отношения визит и встреча с временно поверенным США Джорджем Кентом не имели к событиям по отставке министра, как и многие другие домыслы из телеграм-каналов", - подчеркнул Антон Геращенко.

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Отставка Авакова с поста главы МВД

В среду, 13 июля, издание НВ сообщило, что Банковая рассматривает сценарий назначения секретаря СНБО Алексея Данилова на пост министра внутренних дел. В СНБО и сам Данилов не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.

Вечером того же дня ряд украинских СМИ сообщили, что 15 июля Верховная Рада рассмотрит отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел, а сам глава МВД уже написал соответствующее заявление. Позже информация официально подтвердилась.

В четверг, 15 июля, Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Решение поддержал 291 парламентарий. Аваков был главой МВД с 27 февраля 2014 года.

В Раду уже внесено представление о назначении новым министром внутренних дел Дениса Монастырского – народного депутата от фракции Слуга народа, главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

МВД Владимир Зеленский Антон Геращенко Арсен Аваков новости Украины
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