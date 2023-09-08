"Решили продолжать войну": в ООН выдали циничное заявление об Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал циничное заявление о войне в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. В ООН заявили, что мирного решения войны в ближайшем времени не будет мирного решения. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции.
Он странно высказался не только о России, но и об Украине. Гутерриш заявил, что Украина также "приняла решение воевать". Несмотря на то, что это Россия вторглась в Украину, а украинские военные вынуждены защищать свои земли от врага.
"Я не очень верю, что в ближайшем будущем мы получим мирное решение. Я считаю, что две стороны все же решили продолжать конфликт. И, конечно, надо отдать должное всем тем, кто с добрыми намерениями пытается сделать все возможное, чтобы эта драматическая ситуация нашла свое завершение", - сказал Гутерриш.
Война в Украине
Уже три месяца идет контрнаступление ВСУ. За это время, по утверждению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украине удалось отвоевать новые позиции.
В разведке США тоже с воодушевлением оценивают силы украинских защитников. Американцы считают, что ВСУ смогут прорвать линии обороны оккупантов уже до конца этого года.
Например, 5 сентября Институт изучения войны писал, что ВСУ добились тактического успеха на Запорожье и продвинулась за "зубы дракона".
В ответ на успехи ВСУ на юге и востоке российское командование формирует новый "ударный кулак" в районе Купянска, а пропагандисты РФ называют участок "вторым Бахмутом".
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