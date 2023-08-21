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"Российское зло бьет болью и смертями": Зеленский ярко выступил в датском парламенте

Дмитрий Видоменко
21 августа 2023, 11:11 обновлено 21 августа, 11:13
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Владимир Зеленский в очередной раз напомнил миру, что все соседи России находятся под угрозой, если Украина не выстоит в войне с этой страной-агрессором.
Зеленский, Дания, Украина
Зеленский напомнил мировому сообществу еще раз об опасности России / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Украинский президент Владимир Зеленский в понедельник, 21 августа, выступил с речью перед парламентом Дании. Выступление транслировалось в прямом эфире на YouTube.

Зеленский напомнил мировому сообществу еще раз – все страны-соседи России находятся под угрозой (если Украина не выстоит в войне со страной-агрессором). В то же время выразил убеждение, что украинцам это удастся, и он стремится, чтобы партнеры это "услышали, увидели и почувствовали".

"Сейчас российское зло бьет болью и смертями по украинским городам и селам. Но открыто говорит, что Украиной не ограничится. Затем после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу, и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите из Москвы. Все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит", – сказал президент.

При этом власти страны-агрессора РФ открыто говорят, напомнил Зеленский, что не ограничатся войной с Украиной. По его словам, любая из демократии мира может стать мишенью для Кремля – или для ракет, или для наемников, или для операций по дестабилизации обстановки.

"Но Украина таки выстоит. Я хочу, чтобы вы это услышали, увидели и почувствовали. Украина выстоит", - подытожил он.

Смотрите на видео выступление Владимира Зеленского перед датским парламентом:

Скандал с заявлением НАТО

Напомним, у генсека НАТО Йенса Столтенберга удивили циничным заявлением о том, что Украина может отказаться от территорий, но вступить в НАТО. В то же время в Альянсе добавили, что окончательное решение будет принимать Украина.

После этого Украина отреагировала на циничное заявление и заявила, что не променяет свои территории на "зонтик НАТО". В Украине назвали предположения об отказе от территорий недопустимыми и странными.

Позже в НАТО сделали новое заявление о "территориальных уступках" Украины. Стиан Йенссен заявил, что эта фраза была частью "более широкой дискуссии". В то же время он отметил, что не должен был так выражаться.

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