"MH17, Бучу и Мариуполь нельзя прощать": Зеленский назвал путь к соглашению с РФ

У нас есть Формула мира, у нас есть одно желание – мир, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский назвал путь окончания войны / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным документом, на основе которого могут проходить переговоры о мире, является Формула мира.

"Я не знаю, о каких договоренностях где-то говорят, о каком-то обмене чего-то нашего на наши территории. У нас есть один документ, у нас есть Формула мира, у нас есть одно желание – мир. Мы сформулировали, как мы его видим, готовы к открытой дискуссии с коллегами", - сказал он в воскресенье в Нидерландах после переговоров с премьер-министром Марком Рютте.

"Чем больше, тем лучше для мира, чтобы мир был на одной стороне. На стороне справедливого мира с полным восстановлением территориальной целостности Украины", - добавил глава государства.

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При этом президент отметил, что "мы не забываем о справедливости". "Мы говорим о MH17, мы не можем забыть такие вещи, как MH17, Буча, Мариуполь, это нельзя просто прощать потому, что прошло время и кто-то успокоился. И в России, наверное, думают, так они там забудут, и как-то мы договоримся по вопросу восстановления справедливости. Мы так просто не договоримся", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский раскрыл единственный дипломатический путь окончания войны. Владимир Зеленский предложил готовиться к Глобальному саммиту мира по завершению войны.

Напомним, Роман Свитан назвал сроки завершения войны. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США. Об этом он сказал в интервью Главреду.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о сроках завершения войны. Он заявил, что "мы будем хранить высочайший темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей".

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