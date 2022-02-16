Швеция не идет в НАТО - официальный отказ

Швеция не идет в НАТО / Коллаж Главред

В правительстве Швеции официально заявили об отказе подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Об этом говорится во внешнеполитической декларации 2022 года, подписанной главой МИД страны Анн Линде. Соответствующий документ обнародован на сайте правительства Швеции.

"Право на выбор собственной политики безопасности имеет центральное значение для нашей безопасности. Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Наша политика безопасности остается неизменной. Наше неучастие в военных союзах служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе", - заявила Линде.

По ее словам, выбранный страной курс предполагает активную, широкую и ответственную политику безопасности и внешнюю политику в сочетании с углублением оборонного сотрудничества, в том числе трансатлантического.

"Наша ситуация с безопасностью серьезная. Все больше наблюдается конфронтационная риторика и военные действия России, как видимые и тайные. Усилено российское военное присутствие у границ Украины и требования России относительно гарантий безопасности угрожают самой сути европейского порядка безопасности", - добавила она.

Также Линде заявила, что порядок европейской безопасности не подлежит обсуждению. Но при этом подчеркнула, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины имеет важное значение для безопасности Европы в целом.

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"Украина, как и Швеция, имеет право делать свой собственный выбор политики безопасности. Россия не имеет права диктовать их с помощью угроз и насилия. Нормы международного права о государственном суверенитете и политической независимости являются частью европейского порядка безопасности", - подытожила глава МИД Швеции.

Напомним, в понедельник, 14 февраля стало известно, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко якобы заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО во избежание войны с Россией.

Позже выяснилось, что в интервью BBC Radio 5 Live Пристайко сказал: "Мы могли бы (отказаться от членства в НАТО - ред.). И это, возможно, отвлекло бы кризис сегодня. Но уже завтра мы снова остались бы незащищенными". Также Пристайко добавил, что курс на Североаталантический Альянс закреплен в нашей Конституции.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии ТСН сказал, что слова украинского посла о якобы отказе от членства в НАТО были вырваны из контекста.

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