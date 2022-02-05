США призывают Японию "прижать" Россию санкциями в случае вторжения в Украину

Санкции / УНИАН

Соединенные Штаты Америки призвали Японию рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против Москвы в случае вторжения российских войск в Украину.

Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает агентство Kyodo.

"Поскольку напряженность на фоне российского военного присутствия на границе с Украиной накаляется, Вашингтон надеется сплотить Японию и другие страны и оказать давление на Москву, чтобы она не вторгалась в Украину", - говорится в материале.

США и их европейские союзники предупредили, что Россия столкнется с "серьезными последствиями", включая экономические и финансовые санкции, если ее войска вторгнутся в Украину.

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Но Японии предстоит уравновесить синхронизацию с США с попыткой не раздражать Москву, чтобы разрешить спор о суверенитете группы островов, лежащих у самого северного острова Японии Хоккайдо, говорят источники агентства.

"Япония будет вынуждена принять соответствующие меры в случае вторжения, заявил источник в японском правительстве. Но внутри правительства раздаются призывы, что лучше не объявлять о введении санкций до того, как произойдет вторжение, в отличие от США и Евросоюза", - говорится в материале.

Санкции против России

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США согласована основная часть положений законопроекта о новых санкциях против России в связи с обострением ситуации вокруг Украины.

Президент Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.