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На опережение: в США готовы ввести сокрушительные санкции против РФ

3 февраля 2022, 20:56
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Соответственный законопроект согласовывают в Конгрессе США.

Джен Псаки
Джен Псаки / Фото Reuters

Администрация США готова рассматривать предлагаемые Конгрессом варианты санкций против РФ, в том числе и те, которые предлагается ввести вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация на российско-украинской границе.

С таким заявлением выступила представитель Белого дома Джейн Псаки, пишет "Интерфакс".

"Мы никогда не определяли "красные линии" в этом вопросе: мы уже вводили превентивные санкции и обсуждаем с членами Конгресса законопроект (об ограничительных мерах - ред.)", - заявила Псаки.

Также представительница Белого дома отметила, что конгрессмены еще не завершили согласование между собой текста данного законопроекта.

Читайте такжеАгрессия России, поражение для Путина и санкции: итоги переговоров Зеленского и Джонсона в Киеве"Наш подход с самого начала основывается на мнении, что пакет сокрушительных экономических санкций, который мы обсуждаем, может сыграть сдерживающее воздействие, и мы видим признаки такого воздействия на российских рынках. Но мы не устанавливаем красных линий", - добавил Псаки.

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Санкции против России

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Соединенные Штаты Америки могут ввести против Российской Федерации превентивные санкции. Такую возможность не исключил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.

По его словам, новые ограничительные меры против РФ вероятны на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Автор: Сергей Кущ
viber
санкции новости США Джейн Псаки
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