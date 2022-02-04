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Мощный удар по РФ: в США согласовали пакет жестких санкций из-за Украины

4 февраля 2022, 16:29

Сенаторы от обеих завершают подготовку компромиссного списка санкций против РФ.

Санкции против России
Против РФ в США готовят новый пакет санкций / gettyimages

В Конгрессе США согласована основная часть положений законопроекта о новых санкциях против России в связи с обострением ситуации вокруг Украины.

По словам сенатора-республиканца Марко Рубио, разногласия охватили не большое количество вопросов, сообщает агентство Bloomberg.

В сообщении подчеркивается, что конгрессмены пока не решили вопрос введения превентивных санкций против РФ.

"Некоторые хотят ввести часть санкций заранее, другие предпочитают, чтобы эти меры были разработаны на будущее, чтобы их рассматривали как ответную меру, чистое средство сдерживания. Однако по ключевым вопросам позиции у нас не такие уж и разные", - пояснил Рубио.

В свою очередь замглавы сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш заявил, что сенаторы от обеих партий скоро завершат подготовку компромиссного списка санкций.

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"Мы надеемся, что человек, которые принимает решения (в России), очень внимательно наблюдает за тем, что здесь происходит, и приходит к выводу, что ситуация серьезная, и что мы относимся к этому серьезно и действительно собираемся сделать то, о чем мы говорим", - говорит американский сенатор.

Параллельно с Сенатом над санкциями работают в Палате представителей. Чтобы ускорить процесс одобрения мер, в обеих палатах стремятся согласовать единый вариант законопроекта. По данным Bloomberg, процессу согласования санкций мешает позиция администрации США, выступающей против превентивных санкций в отношении России.

В то же время накануне представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация готова рассмотреть любые идеи санкций против РФ, в том числе, идею превентивных мер.

"Мы никогда не определяли "красные линии" в этом вопросе: мы уже вводили превентивные санкции, и обсуждаем с членами конгресса законопроект (об ограничительных мерах, – ред.)", - резюмировала Псаки.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

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